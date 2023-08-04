Хто і як може стати донором крові для тварин: 5 фактів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

Коли тварина отруїлася, має інфекцію або потребує хірургічного втручання, їй може знадобитися переливання крові. Час на пошук донора крові іноді може коштувати життя тварини.

Про те, хто і як може стати донором крові для тварин, розповіли в громадській організації UAanimals. 

Хто може стати донором? 

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Донорами можуть бути лише тварини одного виду: коти можуть бути донорами лише для котів, а собаки – для собак.

У рідкісних випадках собачу кров можуть перелити коту. 

Фото: eldadcarin/Depositphotos

Як тварини можуть стати донорами? 

Перед забором крові тварині роблять медичне обстеження. Якщо у неї наявне хронічне захворювання або є проблеми зі здоров'ям, вона не зможе стати донором.

Чи є вимоги до донорів? 

Здавати кров можуть коти віком від двох років і вагою від 4,5 кг та собаки від двох років і від 25 кілограмів. 

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Зазначається, що тварина має бути вакцинованою.

Скільком тваринам може допомогти один донор? 

Як повідомляють в організації, один забір крові рятує одну іншу тварину. 

Чи потрібна спеціальна підготовка до донації? 

Ні, лише у день здачі крові тварина має дотримуватися голодної дієти й менше хвилюватися.  

Раніше ми повідомляли, що у Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів. 

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