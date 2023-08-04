Хто і як може стати донором крові для тварин: 5 фактів

Коли тварина отруїлася, має інфекцію або потребує хірургічного втручання, їй може знадобитися переливання крові. Час на пошук донора крові іноді може коштувати життя тварини.
Про те, хто і як може стати донором крові для тварин, розповіли в громадській організації UAanimals.
Хто може стати донором?Реклама:
Донорами можуть бути лише тварини одного виду: коти можуть бути донорами лише для котів, а собаки – для собак.
У рідкісних випадках собачу кров можуть перелити коту.
|Фото: eldadcarin/Depositphotos
Як тварини можуть стати донорами?
Перед забором крові тварині роблять медичне обстеження. Якщо у неї наявне хронічне захворювання або є проблеми зі здоров'ям, вона не зможе стати донором.
Чи є вимоги до донорів?
Здавати кров можуть коти віком від двох років і вагою від 4,5 кг та собаки від двох років і від 25 кілограмів.
Зазначається, що тварина має бути вакцинованою.
Скільком тваринам може допомогти один донор?
Як повідомляють в організації, один забір крові рятує одну іншу тварину.
Чи потрібна спеціальна підготовка до донації?
Ні, лише у день здачі крові тварина має дотримуватися голодної дієти й менше хвилюватися.
Раніше ми повідомляли, що у Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів.
Читайте також: У Харкові поставили біоінтегрований протез собаці з ампутованою лапою. ФОТО