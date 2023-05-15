У Харкові поставили біоінтегрований протез собаці з ампутованою лапою. ФОТО

У Харківському ветеринарному госпіталі вперше поставити біоінтегрований протез собаці, який в результаті обстрілу РФ втратила лапу.

Про це повідомив ветеринарний хірург-ортопед Віталій Клубань.

Під час російського обстрілу в Харківській області, собака породи тер'єр, вагою 56 кг, отримав важкі поранення задньої лівої лапи.

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Фото: Віталій Клубань

У результаті чого ветеринарам довелося її ампутувати.

За словами Віталія Клубаня, тер’єру поставили біоінтегрований протез, який розробили методом 3D-друку металу за допомогою "3D metal tech".

"Сподіваємося на скоре одужання нашого пацієнта", – пише ветеринар.

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У коментарі "Українській правді. Життя" Віталій Клубань розповів, що собаці 3 роки, він був поранений у 2022 році під час воєнних дій у Балаклії.

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За словами ветеринара, власники тварини хотіли поїхати на лікування в Польщу, де собаці мали поставити дерев’яний протез.

"Робити імпланти та протези для тварин у нас з’явилася можливість перед початком повномасштабного вторгнення. На деякий час процес зупинився.

Наприкінці минулого року ми поставили біопротез собаці у Львові. В Харкові цей випадок – перший", – сказав Віталій.

Також, за його словами це перше протезування собаки, вага якого більша за 30 кг.

"Це ніхто не робив, бо боялися, що протез може зламатися. Наразі ми слідкуємо за заживленням імпланту у тер’єра. Остаточні результати протезування будуть через 3 тижні", – додав хірург.

Фото: Віталій Клубань

Раніше ми розповідали, що у Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 200 годин.