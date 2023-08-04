Поліціянта Київщини підозрюють у зґвалтуванні 10-річної подруги його падчерки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
15905
4 серпня 2023

Поліціянта з Київщини підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції скоїв сексуальне насильство відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці.

До цього він неодноразово чіплявся до дівчинки, надсилав їй повідомлення на телефон, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Реклама:

Співробітнику Бучанського РУП ГУНП в Київській області повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Чоловіка затримали, а в нього на роботі та вдома провели обшуки.

 Джерело: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Прокуратура наполягатиме на триманні кривдника під вартою без можливості внесення застави. 

"Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи. 

Реклама:

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури, у тому числі ювенальних", – кажуть у прокуратурі.

Раніше про затримання кривдника повідомив громадський активіст Костянтин Андріюк.

Якщо суд встановить провину "правоохоронця", йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно Нацполіція повідомила про підозру тренеру дитячої баскетбольної команди щодо розбещення 11-річної дівчинки.

Читайте також: Зґвалтував та задушив: мешканця Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці


Реклама:


Реклама:
 9870
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4704
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3523
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат