Поліціянта Київщини підозрюють у зґвалтуванні 10-річної подруги його падчерки

Поліціянта з Київщини підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції скоїв сексуальне насильство відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці.

До цього він неодноразово чіплявся до дівчинки, надсилав їй повідомлення на телефон, повідомляє Київська міська прокуратура.

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Співробітнику Бучанського РУП ГУНП в Київській області повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Чоловіка затримали, а в нього на роботі та вдома провели обшуки.

Джерело: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Прокуратура наполягатиме на триманні кривдника під вартою без можливості внесення застави.

"Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури, у тому числі ювенальних", – кажуть у прокуратурі.

Раніше про затримання кривдника повідомив громадський активіст Костянтин Андріюк.

Якщо суд встановить провину "правоохоронця", йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно Нацполіція повідомила про підозру тренеру дитячої баскетбольної команди щодо розбещення 11-річної дівчинки.