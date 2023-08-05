Як підтвердити місце навчання за допомогою "Дія. Підпис" вступникам – пояснює МОН

Майбутні студенти мають можливість підтвердити вступ у омріяний заклад за допомогою "Дія. Підпис".
У Міністерстві освіти і науки України поділилися інструкцією про те, як це зробити.
У відомстві наголосили, що підтвердити вибір місця навчання абітурієнтам потрібно самостійно.
Навіть якщо вам ще не виповнилося 18 років, батьки не зможуть зробити це за вас.
|Фото: Olena Ruban/Gettyimages.com
Щоб підтвердити вступ, потрібно виконати декілька кроків:
- у модулі "Подані заяви" на вступ виділити позначкою необхідну заяву та в меню "Активні дії" натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".
Важливо: заява повинна мати статус "Рекомендовано";
- далі треба підтвердити попередження про обов’язковість подання військозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа (позначка встановлюється усіма вступниками, незалежно від статі);
- обрати "Накласти кваліфікований електронний підпис" та натиснути "Накласти КЕП";
- у вікні, яке з’явиться обрати "Дія. Підпис" та просканувати в застосунку "Дія" QR-код на екрані. Натиснути кнопку "Далі". Знову зчитати QR-код та виконати інструкції, які з’являться на екрані.
Важливо: у застосунку "Дія" в меню "Дія. Підпис" потрібно активувати підпис.
Щоб переконатися у створенні заяви, необхідно оновити сторінку. Навпроти неї мають з’явитися дата і час підписання.
Також є детальна відеоінструкція від Державного підприємства "ІНФОРЕСУРС", яка допоможе нічого не наплутати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про усі умови, важливі дати та документи, необхідних під час вступної кампанії-2023.
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