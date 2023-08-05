У дев’яти населених пунктах Донеччини примусово евакуюють дітей – Мінреінтеграції

У дев’яти населених пунктах Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Звернення Донецької ОВА про евакуацію обговорили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

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Його учасники одностайно проголосували за примусову евакуацію дітей із 9-ти населених пунктів Донеччини, розташованих поблизу районів ведення бойових дій.

Зокрема з населених пунктів Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтка, Никонорiвка, Малинiвка, Тихонiвка, Васютинське та Рай-Олександрiвки буде примусово евакуйовано 130 дітей.

Крім того, розглянули питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумщини. Там наразі з 5-кілометрової небезпечної зони евакуйовано 1718 осіб – з них 229 літей.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 480 дітей.

Раніше ми розповідали про те, як психологи повертають до життя дітей, яких скалічила РФ.