У дев’яти населених пунктах Донеччини примусово евакуюють дітей – Мінреінтеграції

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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5 серпня 2023

У дев’яти населених пунктах Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Звернення Донецької ОВА про евакуацію обговорили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

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Його учасники одностайно проголосували за примусову евакуацію дітей із 9-ти населених пунктів Донеччини, розташованих поблизу районів ведення бойових дій. 

 Фото: Rasstock/Gettyimages.com

Зокрема з населених пунктів Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтка, Никонорiвка, Малинiвка, Тихонiвка, Васютинське та Рай-Олександрiвки буде примусово евакуйовано 130 дітей.

Крім того, розглянули питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумщини. Там наразі з 5-кілометрової небезпечної зони евакуйовано 1718 осіб – з них 229 літей.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 480 дітей.

Раніше ми розповідали про те, як психологи повертають до життя дітей, яких скалічила РФ.

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