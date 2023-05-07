Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 480 дітей в Україні – ОГП

Станом на ранок 6 травня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває підрахунок постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
|Фото: micheleursi.hotmail.com/Depositphotos
Найбільше дітей постраждало в:
- Донецькій області – 455;
- Харківській – 275;
- Київській – 128;
- Херсонській – 96;
- Запорізькій – 89;
- Миколаївській – 89;
- Чернігівській – 70;
- Дніпропетровській – 67;
- Луганській - 66.
У відомстві додають, що двоє дітей в Україні загинули 5 травня.
"У лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області.
Внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку", – додають в ОГП.
Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ.
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