Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 480 дітей в Україні – ОГП

Станом на ранок 6 травня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Від 24 лютого 2022 року 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває підрахунок постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в:

Донецькій області – 455;

Харківській – 275;

Київській – 128;

Херсонській – 96;

Запорізькій – 89;

Миколаївській – 89;

Чернігівській – 70;

Дніпропетровській – 67;

Луганській - 66.

У відомстві додають, що двоє дітей в Україні загинули 5 травня.

"У лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області.

Внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку", – додають в ОГП.

Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ.