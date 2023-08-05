На окупованому заповіднику Джарилгач виникла пожежа – екологи

У Джарилгацькому національному природному парку виникла пожежа, повідомляють екологи з Української Природоохоронної групи.
Протягом 5-ти днів горить найцінніша степова ділянка на острові Джарилгач.
"Ділянка, що горить, – зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми", – кажуть екологи.
Саме на ній зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова, у тому числі популяції рідкісних тварин. Решта території у різній мірі заболочена або підтоплюється.
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У цій частині також концентрується найбільша кількість копитних.
Ця ділянка острова отримала охоронний статус як заказник ще у 1974 році – за 35 років до створення національного парку.
За словами екологів, пожежу ніхто не намагається загасити і вона принесе колосальні втрати біозрізноманіттю острова.
З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Адміністрація безсила проти росіян – і зберегти національний парк не може.
Ми раніше розповідали детально про те, як саме окупанти руйнують екосистему заповідника. Один із найбільших злочинів росіян – з'єднання острова з окупованою частиною Херсонщини за допомогою пересипу.
Також у знак протесту в низці європейських міст відбулись акції проти екоциду росіян.
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