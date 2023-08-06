У Канаді 68-річні чоловіки виявили, що їх поміняли при народженні. Один має українське коріння

У Канаді двоє 68-річних чоловіків дізналися, що їх підмінили при народженні у 1955 році.

Правда відкрилася після тестів ДНК, і це спричинило екзистенційну кризу для обох чоловіків, повідомляє Insider.

Двоє канадців Річард Бове та Едді Амброуз мали дуже різні долі, визначені їхнім індіанським та українським вихованням.

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У лютому їхню історію розповіла журналістка Ліндсі Джонс для видання The Globe and Mail, а в серпні матеріал з'явився у The New York Times.

Чоловік на ім’я Річард Бове усе життя вважав, що має наполовину французьке, наполовину індіанське коріння. А Едді Амброуз виховувався у щасливій сім’ї українських католиків.

Однак виявилося, що все навпаки.

Two Canadian men who were switched at birth to families of different ethnicities are now questioning who they really are and learning how racial heritage shapes identities.https://t.co/Xq0B8ITbRP — The New York Times (@nytimes) August 3, 2023

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У 1955 році маленький пологовий будинок у канадській провінції Манітоба переплутав малят – Едді та Річард опинилися в інших батьків.

Бізнесмен Річард Бове пройшов тест ДНК у 2020 році, отримавши його в подарунок від своєї старшої дочки. Дівчина цікавилась культурою корінних народів та навіть думала зробити відповідне татуювання.

Чоловік був спантеличений, коли виявилося, що його предки були українцями, поляками та євреями-ашкеназами, а не індіанцями чи французами.

У 2022 році жінка на ім'я Евелін Стокі зробила подібний тест і виявила, що у неї є рідний брат – Річард Бове.

Потім вона зрозуміла, що Бове та її "брат" Едді Амброуз народилися в один день, у тій самій лікарні.

Зрештою, Річард та Едді зв'язалися та обговорили спільний поворот долі. Едді Амброуз виявився не сином українських емігрантів, а метисом – нащадком європейців та корінного народу.

"Ми обидва погодилися, що якби ми відкрилися і ніхто про це не дізнався, ми б просто закрили цю книгу і нікому не розповіли", – сказав Бове в інтерв'ю The New York Times.

Водночас чоловіки зіштовхнулися з екзистенційною кризою: одна помилка не лише "переплутала" їхнє коріння, а й вплинула на життя і виховання.

Річард Бове розповів журналістам, що в дитинстві на власному досвіді пережив жорстоку політику Канади щодо корінних народів, оскільки його розлучили з матір'ю у рамках проєкту "асиміляції дітей корінних народів у білих сім'ях".

"Річард сказав мені, що я, мабуть, не вижив би – настільки це було жорстоко", – додав Едді Амброуз.

Натомість Амброуз мав щасливе і безтурботне дитинство. Хлопчик, який насправді мав індіанське походження, виховувався в українських католицьких традиціях.

Названі батьки Едді були дітьми українських емігрантів, працювали фермерами, мали крамницю та поштове відділення у містечку Рембрандт.

Коли народився Едді, у сім’ї вже було три доньки, тож він, як єдиний син, "став для мами й тата цілим світом". Сам Едді Амброуз пригадує, що батьки й троє сестер його дуже любили, а батька описує як наставника, на якого рівнявся.

"Річард мав би отримати моє виховання у люблячій родині. Це мав бути він. Він повинен був мати цю любов", – сказав Едді.

Зараз Едді Амброуз живе з дружиною у Вінніпезі, але намагається відновити зв'язок з культурою метисів через спілкування зі своєю новою великою родиною.

"У мене вкрали моє життя. Це те, що я не зможу повернути. Я втратив той час. Але є час відтепер", – сказав він журналістам The Globe.

Річард Бове також говорив про відчуття втрати в інтерв'ю The New York Times.

"Мені 67 років, і раптом я став українцем. Я ніколи не був серед українців. Я розповідав українські анекдоти, але я не знаю, чи справді хочу цього" – сказав чоловік про можливість дослідити своє нещодавно відкрите походження.

Річард не відмовляється від ідентичності корінного канадця, з якою виріс. "Хоч я не корінний житель зараз, у моїй свідомості я завжди ним буду", – каже він.

Попри всі труднощі, чоловіки кажуть, що не хотіли б "повертатись у часі" та все міняти.

"Якби я міг повернутися сьогодні в ту лікарняну палату і помінятися місцями, я б цього не зробив, тому що у мене дві прекрасні доньки, прекрасна дружина і три онучки" – сказав Річард.

Зараз чоловіки, яких поміняли при народженні, спілкуються сім'ями. У лютому Річард та Едді розповідали, що планують разом відсвяткувати своє 68-річчя у червні.

Фото в соцмережах: jamdesign/Depositphotos.

Фото з матеріалу The New York Times: Алана Петерсон, Насуна Стюарт-Улін.