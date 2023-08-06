У Канаді 68-річні чоловіки виявили, що їх поміняли при народженні. Один має українське коріння

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 серпня 2023

У Канаді двоє 68-річних чоловіків дізналися, що їх підмінили при народженні у 1955 році.

Правда відкрилася після тестів ДНК, і це спричинило екзистенційну кризу для обох чоловіків, повідомляє Insider.

Двоє канадців Річард Бове та Едді Амброуз мали дуже різні долі, визначені їхнім індіанським та українським вихованням.

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У лютому їхню історію розповіла журналістка Ліндсі Джонс для видання The Globe and Mail, а в серпні матеріал з'явився у The New York Times

Чоловік на ім’я Річард Бове усе життя вважав, що має наполовину французьке, наполовину індіанське коріння. А Едді Амброуз виховувався у щасливій сім’ї українських католиків.

Однак виявилося, що все навпаки.

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У 1955 році маленький пологовий будинок у канадській провінції Манітоба переплутав малят – Едді та Річард опинилися в інших батьків.

Бізнесмен Річард Бове пройшов тест ДНК у 2020 році, отримавши його в подарунок від своєї старшої дочки. Дівчина цікавилась культурою корінних народів та навіть думала зробити відповідне татуювання.

Чоловік був спантеличений, коли виявилося, що його предки були українцями, поляками та євреями-ашкеназами, а не індіанцями чи французами.

У 2022 році жінка на ім'я Евелін Стокі зробила подібний тест і виявила, що у неї є рідний брат – Річард Бове. 

Потім вона зрозуміла, що Бове та її "брат" Едді Амброуз народилися в один день, у тій самій лікарні. 

Зрештою, Річард та Едді зв'язалися та обговорили спільний поворот долі. Едді Амброуз виявився не сином українських емігрантів, а метисом – нащадком європейців та корінного народу.

"Ми обидва погодилися, що якби ми відкрилися і ніхто про це не дізнався, ми б просто закрили цю книгу і нікому не розповіли", – сказав Бове в інтерв'ю The New York Times.

Водночас чоловіки зіштовхнулися з екзистенційною кризою: одна помилка не лише "переплутала" їхнє коріння, а й вплинула на життя і виховання.

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Річард Бове розповів журналістам, що в дитинстві на власному досвіді пережив жорстоку політику Канади щодо корінних народів, оскільки його розлучили з матір'ю у рамках проєкту "асиміляції дітей корінних народів у білих сім'ях".

"Річард сказав мені, що я, мабуть, не вижив би – настільки це було жорстоко", – додав Едді Амброуз.

Натомість Амброуз мав щасливе і безтурботне дитинство. Хлопчик, який насправді мав індіанське походження, виховувався в українських католицьких традиціях. 

Названі батьки Едді були дітьми українських емігрантів, працювали фермерами, мали крамницю та поштове відділення у містечку Рембрандт. 

Коли народився Едді, у сім’ї вже було три доньки, тож він, як єдиний син, "став для мами й тата цілим світом". Сам Едді Амброуз пригадує, що батьки й троє сестер його дуже любили, а батька описує як наставника, на якого рівнявся.

"Річард мав би отримати моє виховання у люблячій родині. Це мав бути він. Він повинен був мати цю любов", – сказав Едді.

Зараз Едді Амброуз живе з дружиною у Вінніпезі, але намагається відновити зв'язок з культурою метисів через спілкування зі своєю новою великою родиною.

"У мене вкрали моє життя. Це те, що я не зможу повернути. Я втратив той час. Але є час відтепер", – сказав він журналістам The Globe.

Річард Бове також говорив про відчуття втрати в інтерв'ю The New York Times.

"Мені 67 років, і раптом я став українцем. Я ніколи не був серед українців. Я розповідав українські анекдоти, але я не знаю, чи справді хочу цього" – сказав чоловік про можливість дослідити своє нещодавно відкрите походження.

Річард не відмовляється від ідентичності корінного канадця, з якою виріс. "Хоч я не корінний житель зараз, у моїй свідомості я завжди ним буду", – каже він.

Попри всі труднощі, чоловіки кажуть, що не хотіли б "повертатись у часі" та все міняти.

"Якби я міг повернутися сьогодні в ту лікарняну палату і помінятися місцями, я б цього не зробив, тому що у мене дві прекрасні доньки, прекрасна дружина і три онучки" – сказав Річард.

Зараз чоловіки, яких поміняли при народженні, спілкуються сім'ями. У лютому Річард та Едді розповідали, що планують разом відсвяткувати своє 68-річчя у червні.

Фото в соцмережах: jamdesign/Depositphotos.

Фото з матеріалу The New York Times: Алана Петерсон, Насуна Стюарт-Улін.

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