В Алабамі жінка народила близнят-хлопців, а потім – рідкісних близнючок. ФОТО

У США жінка народила дві пари ідентичних близнюків за останні 3 роки.

Брітні Альба з Алабами дізналася, що вагітна двійнею приблизно за 6 місяців після того, як народила близнюків-хлопчиків.

25 жовтня 2022 року на світ з’явилися дівчата Лінлі та Лідія, повідомляють у Центрі допомоги жінкам та немовлятам Алабамського університету в Бірмінгемі (UAB).

Історія цих пологів була незвичайна ще й тому, що жінка народила дуже рідкісних близнючок, пише Live Science.

Фото: Стів Вуд/UAB

Брітні Альба та її чоловік Френкі спочатку стали батьками близнюків-хлопчиків – їх назвали Лука та Левій.

Обидва плоди перебували у спільній плаценті (орган, який з’єднує матку з пуповиною), але кожен із них мав свій амніотичний мішок (тонкий мішок із рідиною, що оточує плід).

За даними Департаменту акушерства та гінекології Колумбійського університету, близнюки з однією плацентою, але двома амніотичними мішками трапляються з частотою приблизно 3-4 на 1 тисячу живонароджених дітей.

Під час такої вагітності один із близнюків може отримувати більше поживних речовин, ніж інший. Утім, Лука і Левій народилися без ускладнень.

Друга двійня Альби – дівчата на ім’я Лінлі та Лідія – народилась у жовтні 2022 року. Ця вагітність була ще рідкіснішою, оскільки у близнючок була одна плацента і один амніотичний мішок на двох.

Вони були так званими моноамніотично-монохоріальними близнюками – малята "МоМо" народжуються у менше 1% американок, вагітних двійнею.

"Оскільки вони, по суті, плавають в одному мішку, їхні пуповини можуть заплутатися у вузол, і, на жаль, частота мертвонароджень у таких близнюків висока", – каже лікарка Рейчел Сінкі.

Через ризики для матері та плоду Альба лежала в акушерському відділенні високого ризику із цілодобовим доглядом з 24-го по 28-й тиждень вагітності.

На 32-му тижні жінці зробили кесарів розтин. Після появи на світ близнючки перебували у відділенні для новонароджених, а 7 грудня їх виписали додому.

"МоМо-близнюки трапляються рідко, і іноді обидва не виживають. Я думаю, що командний підхід до лікування між акушерами, генетичними консультантами, медсестрами та командою відділення інтенсивної терапії новонароджених в UAB дуже допоміг досягти результату.

Від початку і до кінця Брітні та дівчатка кинули виклик усім труднощам", – додала Рейчел.