Світові запаси води виснажуються, попри збільшення ємності сховищ – дослідження

Дослідники A&M з Техасу проаналізували супутникові дані з понад семи тисяч водосховищ на планеті Земля. Так вдалося з’ясувати, що попри збільшення загальної ємності сховищ, їх швидкість наповнення повільніша, ніж очікувалося.

Про це пише Sci Tech Daily із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.

Протягом останніх 20 років світові запаси води виснажуються. Але ємність зберігання зросла – переважно завдяки будівництву нових резервуарів.

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Під керівництвом доктора Хуілінь Гао, доцента кафедри цивільної та екологічної інженерії Захрі Техаського університету A&M, дослідники використали новий підхід із супутниковими даними, щоб оцінити варіації зберігання 7245 глобальних резервуарів з 1999 по 2018 рік.

Фото: Europa Press News/Gettyimages.com

Виявилося, щорічно глобальне зберігання в резервуарах збільшувалося на 28 кубічних кілометрів. Але у випадку з їх наповненням росту не було.

"Оскільки глобальне населення продовжує зростати в 21 столітті, на поверхневі водойми все більше покладаються, щоб задовольнити зростаючі потреби у контексті зміни клімату. Однак кількість води, наявної у водоймах, і її тенденції не були добре кількісно визначені в глобальному масштабі", – сказав Гао про доцільність дослідження.

Визначити реальну ситуацію допоміг набір даних Global Reservoir Storage, доступний у вільному доступі.

Дослідження мало принести користь тим, хто приймає рішення щодо водних ресурсів, і ширшій науковій спільноті. Це значний прогрес у відстеженні глобальних умов зберігання резервуарів.

Очікується, що існуюча тенденція зменшення віддачі від будівництва резервуварів продовжиться. У майбутньому людство чекають значні негативні наслідки. І задовольнити потреби зведенням нових резервуарів не вийде.

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Наразі зменшення запасів особливо помітне на глобальному півдні, включаючи Південну Азію, Африку та Південну Америку. Незважаючи на спроби побудувати нові резервуари, дані показують, що вони не досягають очікуваного рівня наповнення.

Найбільше зниження спостерігалося в Південній Америці та Африці, де зростаюче населення сприяє збільшенню попиту на воду.

Але водосховища в Північній Америці та Європі мають тенденцію до зростання.

Аналіз не враховував процес седиментації – процесу осідання часток під дією сили тяжіння.

Раніше ЮНЕСКО вже попереджали про ймовірний глобальний дефіцит води у світі.