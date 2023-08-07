"Чим швидше виб’ємо, тим швидше я повернуся до сім’ї": історія військових на Мар’їнському напрямку

Мар’їнський напрямок на Донеччині – один з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту.

Військові РФ штурмують українські позиції, втім українська артилерія успішно відбиває атаки.

Однією з переваг над противником є мотивація, розповіли військові з артилерійського підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади, яка служить на Мар'їнському напрямку в сюжеті проєкту "Український Свідок".

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Військові використовують артилерійську радянську установку 2С9-1 "Нона", яка призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ.

Командир підрозділу Іван з позивним "Рубікон" розповідає, що машину використовують за призначенням: прикривають українських піхотинців під час наступу та відбивають штурми противника.

Працюють по ворожих бронетехніці та піхоті.

Командир підрозділу Іван з позивним "Рубікон"/"Український Свідок"

"Боєприпасів вистачає. Це важлива перевага. Коли ціль пристріляна, розльоту снарядів практично не буває. Завдяки цьому ми успішно виконуємо всі завдання", – каже "Рубін".

Кожен в екіпажі має свою роль: водій – займає вогневу позицію та рятує екіпаж від обстрілу, навідник – наводить гармату та стріляє.

Навідник Юрій дав машині прізвисько "Зубна фея".

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Навідник гармати Юрій/"Український Свідок"

"Коли ми вантажили бойові комплекти, то відлетіла одна деталь й відбила мені половину зуба", – каже чоловік.

Він додає, що "піт артилериста береже кров піхотинця".

Одразу після пострілів по рації повідомляють про влучання, мовить командир гармати Артем з позивним "Матвій". Серед останнього, каже, з 9 снарядів 4 влучили у ціль, 3 впали поруч, ще 2 були пристрілковими.

Мотивація воювати у чоловіків залізна.

"Коли дізнаєшся, що поцілили, то хочеться ще. Я розумію, що чим швидше ми їх виб’ємо, тим швидше це все закінчиться і я повернуся до сім'ї, до сина та жінки. Це моя мотивація", – розповідає Сергій, який заряджає гармату.

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