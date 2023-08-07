Вранці 8 серпня у небі "зустрінуться" Юпітер та півмісяць

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6866
7 серпня 2023

Планета Юпітер, яку вчені називають найяскравішою "зіркою" нічного неба, 8 серпня майже перетнеться з півмісяцем.

За прогнозами вчених, це відбудеться близько 7:45 ранку за київським часом, повідомляють в Space.com.  

У ніч на 8 серпня Юпітер підніметься над північно-східним горизонтом й у нічному небі зустрінеться з півмісяцем, який буде трохи вище та лівіше від нього.  

Реклама:

Місяць буде в понад 1900 разів ближче до Землі, ніж Юпітер, додають науковці. 

Фото: Кріс Воган

Побачити зустріч космічних тіл можна буде за допомогою телескопа або бінокля. 

Нагадаємо, на орбіті відносно невеликої зірки з малою масою знайшли планету розміром з Юпітер. Це здивувало астрономів і поставило під сумнів теорію формування планет.

Читайте також: У небі над Києвом зазнімкували супермісяць. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 9948
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4714
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3526
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат