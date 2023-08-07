Вранці 8 серпня у небі "зустрінуться" Юпітер та півмісяць

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6701
7 серпня 2023

Планета Юпітер, яку вчені називають найяскравішою "зіркою" нічного неба, 8 серпня майже перетнеться з півмісяцем.

За прогнозами вчених, це відбудеться близько 7:45 ранку за київським часом, повідомляють в Space.com.  

У ніч на 8 серпня Юпітер підніметься над північно-східним горизонтом й у нічному небі зустрінеться з півмісяцем, який буде трохи вище та лівіше від нього.  

Реклама:

Місяць буде в понад 1900 разів ближче до Землі, ніж Юпітер, додають науковці. 

Фото: Кріс Воган

Побачити зустріч космічних тіл можна буде за допомогою телескопа або бінокля. 

Нагадаємо, на орбіті відносно невеликої зірки з малою масою знайшли планету розміром з Юпітер. Це здивувало астрономів і поставило під сумнів теорію формування планет.

Читайте також: У небі над Києвом зазнімкували супермісяць. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 4750
Здоров'я

Синдром відмінника: які прояви бувають у дитини та дорослого і що з цим робити

Анна Бей
 2585
Суспільство

"Це потрібно не дітям з інвалідністю, а нам". Як у Києві працював інклюзивний Космотабір

Оксана Онищенко
 10681
Суспільство

Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

Яна Осадча