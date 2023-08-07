Вранці 8 серпня у небі "зустрінуться" Юпітер та півмісяць

Планета Юпітер, яку вчені називають найяскравішою "зіркою" нічного неба, 8 серпня майже перетнеться з півмісяцем.
За прогнозами вчених, це відбудеться близько 7:45 ранку за київським часом, повідомляють в Space.com.
У ніч на 8 серпня Юпітер підніметься над північно-східним горизонтом й у нічному небі зустрінеться з півмісяцем, який буде трохи вище та лівіше від нього.
Місяць буде в понад 1900 разів ближче до Землі, ніж Юпітер, додають науковці.
|Фото: Кріс Воган
Побачити зустріч космічних тіл можна буде за допомогою телескопа або бінокля.
Нагадаємо, на орбіті відносно невеликої зірки з малою масою знайшли планету розміром з Юпітер. Це здивувало астрономів і поставило під сумнів теорію формування планет.
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