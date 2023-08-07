Найбільший метеорний потік 2023 року: вчені назвали дати

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 серпня 2023

У ніч з 12 на 13 серпня відбудеться пік щорічного метеорного потоку Персеїди у 2023 році. 

Вночі можна буде побачити до 100 метеорів щогодини, повідомляє The Guardian.

Персеїда – це один із найпотужніших метеорних потоків, який утворюється із залишків хвоста комети. 

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У ніч проти 13 серпня на темному небі можна буде побачити від 60 до 100 метеорів щогодини. 

Фото: pixbox77/Depositphotos

На світліших ділянках неба – до одного метеора на хвилину.

За словами вчених, умови для спостережень цього року особливо сприятливі, адже буде освітлено лише 10% поверхні Місяця, тому він не завадить перегляду метеорного потоку.  

Нагадаємо, вранці 8 серпня у небі "зустрінуться" Юпітер та півмісяць.

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