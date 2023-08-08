В Україні пропонують запровадити "День подяки" та зробити його вихідним

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9574 про створення нового державного свята – "Дня подяки", який хочуть зробити вихідним.

Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня – відповідний законопроєкт передали Парламенту 7 серпня.

Ініціатором став нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу з Чернівецької області, який раніше пропонував змінити текст гімну на більш "позитивний".

Реклама:

"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", – пояснюють доцільність законопроєкту.

Фото: ArturVerkhovetskiy /Depositphotos

На думку ініціаторів, "День подяки" варто відзначати 22 жовтня, бо осіння пора "сприятиме святкуванню за родинним столом", а також у світі в цей день відзначають "День змін на краще".

"Метою законопроєкту є формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує", – додають у пояснювальній записці.

Також ця ідея не потребує виділення додаткових коштів з держбюджету.

Реклама:

Якщо законопроєкт підтримають, "День подяки" може стати офіційним вихідним.

"День подяки" традиційно святкують у США в останній четвер листопада. Цей день пілігрими відзначали як свято врожаю.

Нагадаємо, у 2022 році Георгія Мазурашу визнали рекордсменом за кількістю поданих законопроєктів за останніх 3 роки.

Зокрема, Георгій Мазурашу разом з Іваном Юнаковим внесли до Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України (Наприклад, "Процвітає України, її слава й воля!" замість "Ще не вмерла…"). Володимир Зеленський порадив "креативникам" не виставляти себе дурнями.

Раніше Мазурашу пропонував притягувати до кримінальної відповідальності людей, які поширюють недостовірну інформацію у соцмережах з фейкових акаунтів.

А у квітні 2023 року Мазурашу запропонував змінити "мовний закон" і дозволити підприємцям та ФОП-ам використовувати у сфері обслуговування не тільки державну мову заради "комфортності обслуговування населення".