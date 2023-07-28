Різдво – 25 грудня. Зеленський підписав закон про перенесення державних свят

Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дати державних свят відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Відповідний закон "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" отримав підпис глави держави 28 липня.

14 липня проєкт закону підтримала Верховна Рада. Згідно з новими нормами, 25 грудня в Україні відзначатиметься Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

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"Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня.

І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у пояснювальній записці.

Фото: Дмитро Ларін/УП

Цього року День Української Державності ще відзначається 28 липня.

Нагадаємо, 27 липня ПЦУ офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар для нерухомих свят з 1 вересня.

Раніше Різдво відзначали 7 січня, День Української Державності – 28 липня, а День захисників і захисниць України – 14 жовтня.

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Нагадаємо, раніше в ПЦУ пояснювали, коли буде Різдво, Покрова, Миколая, та як перехід вплине на Великодні свята.