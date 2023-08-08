Обстріл Покровська: серед поранених – герой фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова

7 серпня російські окупанти вдарили по Покровську Донецької області: загинуло щонайменше 7 людей, 88 – поранені.

Серед поранених – поліцейський Володимир, який став героєм фільму "20 днів в Маріуполі", повідомив автор фільму, фотокореспондент Мстислав Чернов.

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції підтвердили цю інформацію.

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"Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області.

Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар. Тримайся, друже. Нам ще повертатись в Маріуполь", – написав Мстислав.

Фото: Мстислав Чернов

Поліціянт Володимир врятував Мстиславу життя, супроводжував знімальну групу та допоміг їм вибратися з Маріуполя.

Внаслідок вчорашнього обстрілу у правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. У МВС кажуть, що Володимира вже прооперували.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення минулого року фотокореспондент Associated Press Мстислав Чернов разом з командою залишався в оточеному Маріуполі та до останнього фіксував життя міста і маріупольців під бомбардуваннями.

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За документальний фільм "20 днів в Маріуполі" команда отримала численні нагороди. Зокрема, фотокореспонденти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка разом з продюсеркою Василісою Степаненко здобули найпрестижнішу для журналістів Пулітцерівську премію.

Серед поранених у Покровську – поліцейський Володимир, який став героєм фільму "20 днів в Маріуполі"

7 серпня 2023 року росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках в Покровську. Служби поспішили на місце трагедії, щоб встигнути врятувати якомога більше людей з-під завалів.

За словами Павла Кириленка, перед другим ударом людей розосередили, щоб зменшити кількість жертв. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.

За останніми даними, внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, а поранені – 88. Серед поранених 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. Також пошкоджено 12 житлових будинків.