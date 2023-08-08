Поліція вручила підозру киянину, який заманив сусідку до себе і зґвалтував

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні 24-річної сусідки.
За даними слідства, киянин обіцяв дівчині подарунок і заманив до себе додому, повідомляє поліція Києва.
Потерпіла, яка мала інвалідність, повідомила про зґвалтування лікарям, а ті – правоохоронцям.
"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них звернулася місцева мешканка з інвалідністю та повідомила, що її зґвалтували.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я", – пишуть поліціянти.
|Фото: Поліція Києва
У ході розслідування поліціянти виявили, що злочин скоїв сусід дівчини – раніше не судимий киянин 1993 року народження.
"Зловмисник під приводом зробити подарунок заманив 24-річну дівчину до себе у квартиру, де зґвалтував. Після вчиненого фігурант відпустив жертву, а сам втік", – повідомили у поліції.
Зловмисника затримали, а в нього вдома провели обшук і вилучили речові докази.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі Святошинського управління поліції міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
Кривднику загрожує до 5 років тюрми.
Наразі йому обрали запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.
Раніше на Київщині затримали поліціянта, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної подруги його падчерки.
Нагадаємо, в інтерв’ю "УП. Життя" правозахисниця розповіла, хто перешкоджає потерпілим від сексуального насильства добитись покарання для ґвалтівника, і яких змін потребує система.
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