Поліція вручила підозру киянину, який заманив сусідку до себе і зґвалтував

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
12731
8 серпня 2023

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні 24-річної сусідки.

За даними слідства, киянин обіцяв дівчині подарунок і заманив до себе додому, повідомляє поліція Києва.

Потерпіла, яка мала інвалідність, повідомила про зґвалтування лікарям, а ті – правоохоронцям.

Реклама:

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них звернулася місцева мешканка з інвалідністю та повідомила, що її зґвалтували. 

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я", – пишуть поліціянти.

 Фото: Поліція Києва

У ході розслідування поліціянти виявили, що злочин скоїв сусід дівчини – раніше не судимий киянин 1993 року народження.

"Зловмисник під приводом зробити подарунок заманив 24-річну дівчину до себе у квартиру, де зґвалтував. Після вчиненого фігурант відпустив жертву, а сам втік", – повідомили у поліції.

Зловмисника затримали, а в нього вдома провели обшук і вилучили речові докази.

Реклама:

За процесуального керівництва прокуратури слідчі Святошинського управління поліції міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). 

Кривднику загрожує до 5 років тюрми. 

Наразі йому обрали запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. 

Раніше на Київщині затримали поліціянта, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної подруги його падчерки.

Нагадаємо, в інтерв’ю "УП. Життя" правозахисниця розповіла, хто перешкоджає потерпілим від сексуального насильства добитись покарання для ґвалтівника, і яких змін потребує система.

Читайте також: На Київщині затримали групу підлітків, яких підозрюють у знущаннях і зґвалтуванні 11-річної дівчинки


Реклама:


Реклама:
 2943
Здоров'я

Викидень та збереження вагітності: що важливо знати, щоб виносити дитину та не нашкодити собі

Наталiя Бушковська
 14743
Здоров'я

Синдром відмінника: які прояви бувають у дитини та дорослого і що з цим робити

Анна Бей
 2727
Суспільство

"Це потрібно не дітям з інвалідністю, а нам". Як у Києві працював інклюзивний Космотабір

Оксана Онищенко