Наймасштабніший пошук за 50 років: у Британії хочуть знайти Лохнеське чудовисько завдяки дронам

У Британії оголосили про наймасштабніший з 1972 року пошук чудовиська на озері Лох-Несс.

Дослідження проводитимуть в останні вихідні серпня 2023 року, повідомляє BBC з посиланням на організацію Loch Ness Exploration

Над озером будуть літати безпілотниками з інфрачервоними камерами, а для виявлення незвичайних підводних звуків використовуватиметься гідрофон. Волонтери також шукатимуть можливі ознаки істоти з безпечних точок спостереження на землі.

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"Ми сподіваємося надихнути нове покоління ентузіастів вивчення озера Лох-Несс", – сказав Алан МакКенн із Loch Ness Exploration.

Озеро Лох-Несс. Фото з сайту Loch Ness Exploration

Він розповів, що останнім найбільшим пошуком у Лох-Нессі була операція Deepscan, яка відбулась у 1987 році під керівництвом Адріан Шайн та проєкту Лох-Несс. Тоді використали 20 суден, команда сформувала "сонарну завісу".

З того часу було декілька експедицій, однак за останні 50 років не відбувалось масштабних пошуків.

Ініціатори зазначають, що вони хочуть не лише отримати докази існування чудовиська, але й дослідити природні явища, які відбуваються на поверхні озера.

У 2019 році вчені заявили, що істоти, яких називають Лохнеським чудовиськом ймовірно є гігантськими вуграми. Дослідники спробували каталогізувати всі живі види в озері, витягнувши ДНК із зразків води. Однак, жодних доказів доісторичної морської рептилії не знайшли.

Архівне фото чудовиська

Легенда про чудовисько сягає Середньовіччя, коли ірландський чернець Святий Колумба нібито зустрів істоту в Несс, річці, яка витікає з озера Лох-Несс.

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Друга хвиля популярності сталась після 1933 року. Тоді місцеві жителі та приїжджі стали свідчити про зустрічі з істотою, "подібною до кита".