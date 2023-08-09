На Нобелівську премію миру висувають "рух пацифістів" скандального Коцаби, що перешкоджав ЗСУ

Міжнародне бюро миру висунуло на Нобелівську премію миру організації з України, РФ та Білорусі: "Український Рух Пацифістів", російський "Рух відмовників від військової служби" та білоруський правозахисний центр "Наш дім".

Усі три організації просувають права людей, які відмовляються від військової служби, повідомили на сайті організації 3 серпня.

При цьому "Український рух пацифістів" очолює скандальний медійник Руслан Коцаба, колись обвинувачений у державній зраді, пише "Громадське".

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"Міжнародне бюро миру (IPB) оголосило про намір висунути на здобуття Нобелівської премії миру 2024 року три видатні організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті", – йдеться у повідомленні.

На думку бюро, всі три рухи "продемонстрували безпрецедентну досконалість та відданість у своїх зусиллях як захисники миру, особливо після початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року та незважаючи на значну стигматизацію".

Представники IPB вважають, що "право на відмову від військової служби з міркувань совісті є невід'ємним правом людини".

Зауважимо, що йдеться тільки про пропозицію кандидатур, до якої Нобелівський комітет не причетний.

Висувати кандидатів на Нобелівську премію можуть різні інституції, зокрема Міжнародне бюро миру. Та остаточно лауреатів Нобелівської премії миру визначає Норвезький Нобелівський комітет.

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Наразі на Нобелівську премію миру за 2023 рік претендують 305 кандидатів, з яких 212 фізичних осіб та 93 організації.

"Щороку на здобуття Нобелівської премії надходять сотні й тисячі номінацій від членів академій, університетських професорів, науковців, попередніх лауреатів Нобелівської премії, членів парламентських асамблей тощо.

Теоретично будь-хто може бути висунутий на здобуття премії, і як така номінація жодним чином не є схваленням Нобелівської премії. Це стосується лише тих осіб та організацій, які були обрані лауреатами Нобелівської премії", – пояснюють на сайті премії.

Коцаба. Фото: УП

Нагадаємо, у 2015 році скандального блогера з Івано-Франківська Руслана Коцабу судили за відеоролик, у якому він називає російсько-українську війну "братовбивчою громадянською", виступає проти мобілізації та закликає її уникати.

Суд не довів провину Коцаби у державній зраді, але визнав винним у "перешкоджанні законних дій Збройних сил України у особливий період" і дав 3,5 роки тюрми.

Потім Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області у справі про держзраду, тож її знову переглянули.

Також Коцаба співпрацював із російськими ЗМІ та працював на "каналах Медведчука".

У 2019 році Коцаба заснував "Український Рух Пацифістів", який відстоює права ухилянтів.

На сайті ГО йдеться, що її було створено "для адвокації та реалізації прав людини на мир і на сумлінну відмову від військової служби, ненасильницького захисту від агресії і примусу воювати, громадського контролю і скорочення сектору безпеки і оборони".

"Пацифісти" закликають зупинити всі війни у світі та "відстоюють право на відмову вбивати".