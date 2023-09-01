Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр – дізнайтесь у тесті

1 вересня – незабутній день навіть для тих, хто вже закінчив школу.

На жаль, через війну не всі діти та підлітки можуть відчути те, що відчували колись ми.

Тому пропонуємо вам поностальгувати та уявити себе за партою, а також задонатити на укриття ліцею 55 у Миколаєві, щоб діти мали можливість бігати на перервах, сміятися та вчитися разом з однолітками, а не по Zoom.

То ким ви були б: популярним чи мовчазним, відмінником чи бешкетником?

Дізнайтесь у новому розважальному тесті від "УП. Життя"!