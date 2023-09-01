Фото: skynesher/GettyImages
Тест

Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр – дізнайтесь у тесті

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1 вересня 2023

1 вересня – незабутній день навіть для тих, хто вже закінчив школу. 

На жаль, через війну не всі діти та підлітки можуть відчути те, що відчували колись ми. 

Тому пропонуємо вам поностальгувати та уявити себе за партою, а також задонатити на укриття ліцею 55 у Миколаєві, щоб діти мали можливість бігати на перервах, сміятися та вчитися разом з однолітками, а не по Zoom.

Читайте також: Діти мають вчитися. Допоможи учням Миколаївського ліцею добудувати укриття

То ким ви були б: популярним чи мовчазним, відмінником чи бешкетником? 

Дізнайтесь у новому розважальному тесті від "УП. Життя"! 

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Уявіть, що ви – школяр. Що ви робите зранку 1 вересня?

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
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Що б ви з’їли у шкільній їдальні?

Фото: timolina/Depositphotos
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Уявіть, що вам треба висидіти 7 уроків у школі. Що зробите після цього?

Фото: John Lamb/GettyImages
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У вас вільний вечір. Який серіал про школу ви б обрали для перегляду?

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Уявіть себе на дистанційному уроці. Що робите?

Фото: Svitlana Hulko/GettyImages
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Яку пісню ви б зараз послухали?

Фото: The Good Brigade/GettyImages
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Який з цих персонажів найбільше вам подобається?

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Які шкільні предмети ви любите найбільше?

Фото: Jeffrey Coolidge/GettyImages
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Яку парту ви б обрали?

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Що робити, якщо вчитель забув дати домашку?

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
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Який напій ви замовите на побаченні у кав’ярні?

Фото: Olena Ruban/GettyImages
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Що вас найбільше дратує у школі?

Фото: Westend61/GettyImages
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Яка ваша улюблена соцмережа?

Фото: MoMo Productions/GettyImages
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Яке вбрання ви вдягнули б на перше вересня?

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Уявіть, що вам поставили дуже низьку оцінку. Як відреагуєте?

Фото: Willie B. Thomas/GettyImages
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