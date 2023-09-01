"Я з такою людиною працювати не буду" – Лісовий про скандал із працівником МОН, який висміяв незалежність України

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал зі співробітником МОН Андрієм Василенком, який висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х.

Міністр назвав його поведінку "ганебною". Про це він розповів в інтерв’ю "Суспільному".

"Я не знаю, яку треба мати плутанину в голові, щоб, маючи стільки джерел не розібратися в елементарних речах. Чи це жертва пропаганди?", – сказав Лісовий, додавши, що "не розуміє, як молода людина так може мислити".

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За словами міністра, після скандалу Андрію Василенку запропонували написати заяву на звільнення, однак він відмовився. У МОН Василенко обіймає посаду державного експерта в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки.

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

Звільнити держслужбовця планують через дисциплінарне провадження, додав Лісовий.

"Звільнення можна очікувати, навіть якщо людина потім буде оскаржувати це в суді. Я з такою людиною в команді не буду працювати", – сказав очільник МОН.

Андрій Василенко. Фото з Facebook

Нагадаємо, 24 серпня Андрій Василенко опублікував допис, де натякнув, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. Він назвав незалежність України "кидаловом" та розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Також він розкритикував незалежність країн Балтії, назвавши Вільнюс "дірою", а литовську кухню "лайном".

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"В один і той самий рік один і той самий мудрий народ у міцній більшості своїй проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність).

Мабуть, приголомшливо мудрий народ ні хріна не розумів, що робить. Як же було досягнуто цієї прекрасної мети?", – написав співробітник МОН.

У міністерстві видали наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка. Розпочато дисциплінарне провадження.