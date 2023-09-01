Уряд США через суд прагне встановити контроль над експедиціями на затонулий "Титанік"

Урядовці США звернулись до суду, щоб офіційно контролювати доступ до затонулого корабля "Титанік".

Якщо суд погодить, то США зможе зупинити будь-яку експедицію до лайнера, пише The New York Times.

"Титанік" затонув у 1912 році. Його рештки у міжнародних водах виявила франко-американська команда у 1985 році. Але вона не висувала претензій щодо відновлення. Тому ексклюзивні права на порятунок отримала компанія RMS Titanic, Inc. зі штату Джорджія.

Реклама:

Відповідне рішення у 1994 році виніс суд Вірджинії, який спеціалізується на справах про відновлення корабельних аварій.

Ніс "Титаніка". Фото: NOAA

Кілька століть морське право визнавало: той, хто знайшов уламки корабля, міг розраховувати на вантаж і скарби, які були на борту. Тож компанія RMS Titanic вилучила багато артефактів із корабля та організувала низку публічних виставок.

Але тепер федеральний уряд США хоче встановити контроль над ситуацією та "фільтрувати" експедиції, які збираються на "Титанік". На цей крок посадовці наважились після зникнення підводного судна "Титан": субмарину підняли 18 червня, усі члени експедиції загинули.

Судовий позов також примітний тим, що він протиставляє законодавчу та виконавчу гілки влади проти судової.

Але RMS Titanic, яка має ексклюзивне право, планує боротись за нього.

"Компанія вважає, що зберігає за собою право продовжувати рятувальні роботи на місці аварії, не запитуючи та не отримуючи схвалення від будь-яких третіх сторін, окрім окружного суду США, який зберігає юрисдикцію над місцем аварії", – заявив юрист RMS Titanic Брайан А. Вайнгер.

Реклама:

Експерти з права зауважують, що судовий процес може тривати роками через високі фінансові ставки для компанії. Перепоною для швидкого рішення також є проблеми пов’язані з міжнародними угодами та тим, як гілки американського уряду стосуються одна одної в правових питаннях. Ймовірно, справа дійде до Верховного суду.