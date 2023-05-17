Дослідники створили деталізовану 3D-реконструкцію "Титаніка". ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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17 травня 2023

Дослідники вперше створили деталізовану 3D-реконструкцію пасажирського лайнера "Титанік", який потонув у Атлантичному океані  15 квітня 1912 року. 

Для цього зробили понад 700 тисяч знімків корабля на дні океану, повідомляє The Times of India.   

Світлини зробили за допомогою спеціальних фотоапаратів, які понад 200 годин провели під водою, скануючи залишки судна вздовж і впоперек.

Проєкт був здійснений влітку 2022 року компаніями Magellan Ltd та Atlantic Productions.

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Використовуючи фотографії, дослідники створили перше деталізовану 3D-реконструкцію корабля.   

На скануванні видно дві частини лайнера, які лежать на відстані 800 метрів одна від одної, а також уламки корабля. 

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN 

"У купі сміття можна побачити розкидані предмети, зокрема статуї та невідкриті пляшки шампанського", – йдеться в описі до 3D-реконструкції.

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN 

За словами Герхарда Зайфферта, який очолив експедицію, підводне сканування "Титаніка" – найбільший проєкт, який він коли-небудь здійснював. 

"Глибина майже 4000 м, є течії, які заважають, водночас нам було заборонено до чогось торкатися, аби не пошкодити уламки", — сказав він у коментарі BBC. 

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Дослідник Паркс Стівенсон, який багато років досліджує "Титанік", сказав, що на скануванні відтворені уламки корабля, якими вони є зараз, пролежавши під водою понад 100 років. 

"Це дозволяє побачити уламки так, ніби ви дивитеся на них під водою", - сказав він.

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

За словами Стівенсона, 3D-реконструкція допоможе визначити "характер зіткнення з айсбергом", який призвів до затоплення.   

Титанік затонув у північній частині Атлантичного океану 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом. 

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Раніше ми повідомляли, що вчені знайшли есмінець ВМС США часів Другої світової на рекордній глибині.

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