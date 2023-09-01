В додатку Укрзалізниці тепер можна замовити спецвагони для осіб з інвалідністю

Укрзалізниця запустила новий сервіс: замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю. У додатку можна подати заявку не пізніше, ніж за 3 доби до відправлення.

Її візьмуть в роботу впродовж 24 годин, повідомили в компанії.

"Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної.

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Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують", – пояснили в Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Однак, через додаток можна лише оформити заявку, квиток необхідно отримати та сплатити в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як купити квиток у спецвагон людям з інвалідністю.

Для купівлі необхідні наступні документи:

посвідчення;

відповідність імені, прізвища, типу пільги, групи інвалідності, які ввів пасажир, до інформації про посвідчення із ЦБІ(Централізований банк даних з проблем інвалідності);

термін дії пільги в посвідченні.

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