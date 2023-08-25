Після скарги пасажира в "Укрзалізниці" пояснили, як людям з інвалідністю купити квиток у спецвагон

Житель Миколаєва Юрій Степанець, який пересувається за допомогою крісла колісного, поскаржився на труднощі при купівлі квитка до спецвагону "Укрзалізниці".

Зокрема, він виявив, що квиток для людини з інвалідністю можна купити лише в касах, і не цілодобово, а лише у певний час.

На інцидент відреагували Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець та правозахисники.

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"Як вбачається з матеріалів ЗМІ, особи з інвалідністю стикаються з обмеженнями та необґрунтованими бар’єрами під час придбання квитків до спеціальних вагонів, які адаптовані для осіб з інвалідністю у зв’язку із тим, що квитки до них можна придбати лише у касах у визначений час.

З метою отримання роз’яснень та усунення дискримінації за ознакою інвалідності, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини направив лист – реагування до АТ "Українська Залізниця", – йдеться у зверненні омбудсмена.

"Українська правда. Життя" звернулась до "Укрзалізниці" по коментар та отримала роз’яснення, як відбувається купівля квитків до спецвагонів.

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"Для забезпечення перевезення осіб із інвалідністю виділяються місця у пасажирських вагонах (купейному, плацкартному), зокрема зі спеціалізованим купе для осіб з інвалідністю, для оформлення у квиткових касах.

Усі місця в пасажирських поїздах розподіляються за таблицею розподілу місць відповідно до броні та видів продажу, затвердженою головою правління АТ "Укрзалізниця", – пояснюють у компанії.

Зараз в "Укрзалізниці" є 50 вагонів, призначених для перевезення людей з інвалідністю.

У компанії запевняють, що це сучасні вагони, обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, де в кожному купе передбачені розетки, енергозберігаюче освітлення тощо.

"Конструктивно в такому вагоні передбачене одне спецкупе. Якщо в ньому їде декілька людей, які пересуваються на кріслі колісному, то для них передбачений підйомник, а також поїзна бригада може запропонувати спеціальне крісло колісне, яке вужче за стандартне, тому може використовуватись у вагоні", – кажуть в "Укрзалізниці".

У спецвагонах для людей, які використовують для пересування крісло колісне, вартість проїзду сплачується за тарифом купейного нефірмового вагона з 4-місними купе незалежно від того, у якому купе вони їдуть. Тобто вартість у спецкупе нижче загальної вартості проїзду.

"Інформацію про наявність у складі поїзда спеціально обладнаного вагона для перевезення пасажирів з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, черговий по вокзалу отримує завчасно та передає диктору вокзалу для оголошення по гучномовному зв'язку", – розповідає компанія.

Коли квиток можуть не оформити?

"Оформлення пільгового проїзного документа може бути здійснено лише за умови наявності в Централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики (ЦБІ) даних про пільгове посвідчення користувача.

Під час оформлення пільгового квитка через інтернет зазначена користувачем інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу в ЦБІ Мінсоцполітики", – йдеться у повідомленні "УЗ".

Також перевіряється наявність інформації про:

посвідчення;

відповідність імені, прізвища, типу пільги, групи інвалідності, які ввів пасажир, до інформації про посвідчення із ЦБІ;

термін дії пільги в посвідченні.

Якщо результати перевірки некоректні, квиток не оформлять, кажуть в "УЗ".

Для перевірки інформації про пільгове посвідчення в ЦБІ, пасажир може звернутись до органу соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

Чи можна замовити спецвагон по телефону?

Фото ілюстративне: Artem Hvozdkov/GettyImages

Для замовлення спецвагона для людини з інвалідністю, яка пересувається на кріслі колісному, необхідно звернутися в контакт-центр "Якість та сервіс" АТ "Укрзалізниця" за тел. 0800-503-111 (безкоштовно), який працює цілодобово.

Також людина, яка супроводжує, може звернутися на вокзалі/станції до уповноваженого представника АТ "Укрзалізниця" (черговий персонал вокзалу).

У заявці необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові особи з інвалідністю, номер посвідчення, номер поїзда, напрямок, дати виїзду "туди" та "зворотно", кількість місць, номер телефону для зв’язку.

"Також на сайті АТ "Укрзалізниця" можна замовити послугу вокзального помічника для маломобільних пасажирів, а незабаром з`явиться можливість онлайн-замовлення спеціального вагона для перевезення маломобільних пасажирів", – додають в "УЗ".

Нагадаємо, 16 серпня Юрій Степанець розповів, як кілька днів не міг замовити квиток у спецвагон.

"Функція замовлення спецвагона для людини з інвалідністю на сайті "Укрзалізниці", як невідкритий персонаж у грі — сіре, чорне, темне… Іншими словами функція наразі недоступна (у розробці). Варто зазначити, аби ваша фантазія не намалювала якогось супервагона. Спецвагон – це звичайний купейний вагон в якому є 1 купе та туалет, облаштовані для людини з інвалідністю на кріслі колісному", – пояснив чоловік.

Коли Юрій зателефонував на гарячу лінію "Укрзалізниці", йому сказали, що квитки не можна купити онлайн – треба приїхати на вокзал і зробити замовлення вагона та квитків на касі.

За словами оператора, ця послуга доступна цілодобово і без вихідних, однак коли чоловік приїхав, каса була зачинена. Юрію сказали, що замовити спеціальний квиток можна лише до 20:00.

"Наступного дня я прибуваю до тієї чудо-каси о 18:00. Працівниця заявляє мені, що буцімто мені треба було приїхати до 17:00, бо Київ заявку не прийме… Я перепрошую за свою французьку: "Так а на**я ви працюєте тоді до 20:00 та де це написано?"

І тут Остапа понесло. Не витримавши такого пінг-понгу, я попросив викликати адміністрацію вокзалу. Через декілька хвилин до мене підійшла начальниця каси та запросила до свого кабінету. Провівши декілька маніпуляцій з телефоном та компʼютером – о чудо. Мої квитки зараз будуть готові", – написав Юрій.