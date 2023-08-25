Після скарги пасажира в "Укрзалізниці" пояснили, як людям з інвалідністю купити квиток у спецвагон

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4321
25 серпня 2023

Житель Миколаєва Юрій Степанець, який пересувається за допомогою крісла колісного, поскаржився на труднощі при купівлі квитка до спецвагону "Укрзалізниці".

Зокрема, він виявив, що квиток для людини з інвалідністю можна купити лише в касах, і не цілодобово, а лише у певний час.

На інцидент відреагували Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець та правозахисники.

Реклама:

"Як вбачається з матеріалів ЗМІ, особи з інвалідністю стикаються з обмеженнями та необґрунтованими бар’єрами під час придбання квитків до спеціальних вагонів, які адаптовані для осіб з інвалідністю у зв’язку із тим, що квитки до них можна придбати лише у касах у визначений час.

З метою отримання роз’яснень та усунення дискримінації за ознакою інвалідності, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини направив лист – реагування до АТ "Українська Залізниця", – йдеться у зверненні омбудсмена.

"Українська правда. Життя" звернулась до "Укрзалізниці" по коментар та отримала роз’яснення, як відбувається купівля квитків до спецвагонів.

Реклама:

"Для забезпечення перевезення осіб із інвалідністю виділяються місця у пасажирських вагонах (купейному, плацкартному), зокрема зі спеціалізованим купе для осіб з інвалідністю, для оформлення у квиткових касах. 

Усі місця в пасажирських поїздах розподіляються за таблицею розподілу місць відповідно до броні та видів продажу, затвердженою головою правління АТ "Укрзалізниця", – пояснюють у компанії.

Зараз в "Укрзалізниці" є 50 вагонів, призначених для перевезення людей з інвалідністю.

У компанії запевняють, що це сучасні вагони, обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, де в кожному купе передбачені розетки, енергозберігаюче освітлення тощо. 

"Конструктивно в такому вагоні передбачене одне спецкупе. Якщо в ньому їде декілька людей, які пересуваються на кріслі колісному, то для них передбачений підйомник, а також поїзна бригада може запропонувати спеціальне крісло колісне, яке вужче за стандартне, тому може використовуватись у вагоні", – кажуть в "Укрзалізниці".

У спецвагонах для людей, які використовують для пересування крісло колісне, вартість проїзду сплачується за тарифом купейного нефірмового вагона з 4-місними купе незалежно від того, у якому купе вони їдуть. Тобто вартість у спецкупе нижче загальної вартості проїзду. 

"Інформацію про наявність у складі поїзда спеціально обладнаного вагона для перевезення пасажирів з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, черговий по вокзалу отримує завчасно та передає диктору вокзалу для оголошення по гучномовному зв'язку", – розповідає компанія.

Коли квиток можуть не оформити?

"Оформлення пільгового проїзного документа може бути здійснено лише за умови наявності в Централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики (ЦБІ) даних про пільгове посвідчення користувача. 

Під час оформлення пільгового квитка через інтернет зазначена користувачем інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу в ЦБІ Мінсоцполітики", – йдеться у повідомленні "УЗ". 

Також перевіряється наявність інформації про:

  • посвідчення;
  • відповідність імені, прізвища, типу пільги, групи інвалідності, які ввів пасажир, до інформації про посвідчення із ЦБІ;
  • термін дії пільги в посвідченні. 

Якщо результати перевірки некоректні, квиток не оформлять, кажуть в "УЗ". 

Для перевірки інформації про пільгове посвідчення в ЦБІ, пасажир може звернутись до органу соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

Читайте також: "Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе

Чи можна замовити спецвагон по телефону?

 Фото ілюстративне: Artem Hvozdkov/GettyImages

Для замовлення спецвагона для людини з інвалідністю, яка пересувається на кріслі колісному, необхідно звернутися в контакт-центр "Якість та сервіс" АТ "Укрзалізниця" за тел. 0800-503-111 (безкоштовно), який працює цілодобово. 

Також людина, яка супроводжує, може звернутися на вокзалі/станції до уповноваженого представника АТ "Укрзалізниця" (черговий персонал вокзалу). 

У заявці необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові особи з інвалідністю, номер посвідчення, номер поїзда, напрямок, дати виїзду "туди" та "зворотно", кількість місць, номер телефону для зв’язку. 

"Також на сайті АТ "Укрзалізниця" можна замовити послугу вокзального помічника для маломобільних пасажирів, а незабаром з`явиться можливість онлайн-замовлення спеціального вагона для перевезення маломобільних пасажирів", – додають в "УЗ".

Нагадаємо, 16 серпня Юрій Степанець розповів, як кілька днів не міг замовити квиток у спецвагон.

"Функція замовлення спецвагона для людини з інвалідністю на сайті "Укрзалізниці", як невідкритий персонаж у грі — сіре, чорне, темне… Іншими словами функція наразі недоступна (у розробці). Варто зазначити, аби ваша фантазія не намалювала якогось супервагона. Спецвагон – це звичайний купейний вагон в якому є 1 купе та туалет, облаштовані для людини з інвалідністю на кріслі колісному", – пояснив чоловік.

Коли Юрій зателефонував на гарячу лінію "Укрзалізниці", йому сказали, що квитки не можна купити онлайн – треба приїхати на вокзал і зробити замовлення вагона та квитків на касі. 

За словами оператора, ця послуга доступна цілодобово і без вихідних, однак коли чоловік приїхав, каса була зачинена. Юрію сказали, що замовити спеціальний квиток можна лише до 20:00. 

"Наступного дня я прибуваю до тієї чудо-каси о 18:00. Працівниця заявляє мені, що буцімто мені треба було приїхати до 17:00, бо Київ заявку не прийме… Я перепрошую за свою французьку: "Так а на**я ви працюєте тоді до 20:00 та де це написано?"

І тут Остапа понесло. Не витримавши такого пінг-понгу, я попросив викликати адміністрацію вокзалу. Через декілька хвилин до мене підійшла начальниця каси та запросила до свого кабінету. Провівши декілька маніпуляцій з телефоном та компʼютером – о чудо. Мої квитки зараз будуть готові", – написав Юрій.

Читайте також: "Ми всі його мами": соцмережі зворушив допис про молодого військового у потязі


Реклама:


Реклама:
 2060
Суспільство

"Собаку з притулку гладив Орландо Блум": як підлітки-зооволонтери рятують тварин

Олена Барсукова
 22651
Суспільство

Перехід на новий календар: які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ з 1 вересня

Тетяна Денисенко
 738
Суспільство

"Ілляшев та Партнери" припинили незаконне використання емблеми Червоного Хреста

PROMOTED