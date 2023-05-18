Не потрібно буде приходити о п'ятій ранку: всі ВЛК обіцяють перевести на електронні черги

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

До кінця травня військово-лікарські комісії в усіх шпиталях України мають перейти на електронні черги.

Електронний запис повинен спростити процедуру, розповіла під час брифінгу представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України Оксана Горбач.

Таке реформування вже запровадили у п’яти містах України:

  • у Харкові;
  • у Львові;
  • у Києві; 
  • у Вінниці;
  • в Одесі.
 Фото: Depositphotos/VitalikRadko

"Не потрібно буде приходити о п'ятій ранку до військового госпіталю. Потрібно звернутись до начальника медичної служби військової частини, який зробить запис через портал електронної черги, і маючи конкретний день і час, прийти у госпіталь"", – наголосила Оксана Горбач.

Вона додала, що чекати під дверима по декілька годин вже не буде потреби.

А така зміна надасть можливість начальнику медичної частини записувати військовослужбовців на проходження ВЛК або до конкретного лікаря на консультацію на необхідний час та день вже заздалегідь.

В українській армії, за словами представниці Управління стратегічних комунікацій, також вирішили запровадити електронний документообіг. Це роблять для того, щоб військові не мали потреби їхати у свою частину для отримання документів.

"Їхати важко пораненому військовослужбовцю в місце розташування своєї військової частини довго, складно, іноді неможливо", – додала Оксана Горбач.

Нагадаємо, в Україні військовим можна буде лікуватися за кордон на спрощених умовах, висновок про необхідність направлення прийматимуть без консиліуму військово-медичного закладу

Відтепер медзаклади, в яких захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації, зможуть самостійно визначати, чи потрібно бійцю лікуватися в іншій країні

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