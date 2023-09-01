У Києві найгірша ситуація із залученням цивільних лікарень до проведення ВЛК - Ляшко

У Києві був найбільший опір з залучення цивільних медичних закладів до роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, відповідальні особи, які проводять медичні огляди при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, не переводили медогляди до цивільних закладів.

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Причиною цього є корупція, каже Ляшко.

Віктор Ляшко. Фото з Facebook

"Я кілька разів проводив наради з уповноваженими, які організовують проведення медичних оглядів при центрах комплектування. Показував їм, як не потрібно робити. Але вони робили все для того, щоб не переводити медогляди до цивільних закладів.

Причину ми дізналися через пару тижнів, коли там почало працювати Державне бюро розслідувань", – зазначив міністр.

Він додав, що краща ситуація у Волинській області, де 100% усіх ВЛК при центрах комплектування переведено до цивільних закладів охорони здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що в Україні збільшиться кількість медичних закладів, де можна буде пройти військово-лікарську комісію.