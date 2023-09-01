Стан критичний: омбудсмен розповів про здоров’я незаконно ув’язненого РФ українського лікаря

Альона Павлюк
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1 вересня 2023

Цивільний заручник окупантів Ігор Кір’яненко потребує негайної медичної допомоги через погіршення стану здоров’я.

Про це повідомили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. 

61-річного лікаря і підприємця з тимчасово окупованого Донецька п’ять років тому затримали сепаратисти. 

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"Під час незаконного утримання чоловік переніс інфаркт міокарда, інсульт та втратив усі зуби. Згодом його перевели до Донецького CІЗО на шостий пост у підвал, де багато років утримували туберкульозних хворих", – заявили в Офісі Омбудсмена.

 Фото зі сторінки омбудсмена

Три роки тому Ігоря Кір’яненка за проукраїнські погляди окупаційна влада засудила на 12 років. Наразі він перебуває у Макіївській виправній колонії суворого режиму №32.

Після перенесеного інфаркту у чоловіка суттєво погіршився стан здоров’я. У нього з’явився ціаноз кінцівок, почалися набряки, деформувалася щелепа через втрату зубів. 

"Стан здоров’я Ігоря Кір'яненка – критичний, адже загострилися й хронічні захворювання (пухлина підшлункової залози, цукровий діабет, недостатність сфінктера Одді та ін.)", – повідомляють в Офісі Уповноваженого. 

У 2022 році українець отримав поранення під час артобстрілу. Після цього у нього почалися сильні болі в серці та нозі.  

За словами Дмитра Лубінця, наразі Ігор Кір’яненко потребує операції на серці. Її проведення дозволене тільки в умовах кардіохірургічного відділення, інакше є ризик летального наслідку. 

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"Очевидно, що росіяни приховують критичний стан українця від міжнародних організацій та не допускають жодних представників до нього. Також самостійно не надають йому необхідної медичної допомоги", – заявив Омбудсмен.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому цивільних полонених складно повертати додому. 

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