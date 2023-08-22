РФ не надає інформації про стан кримського політв’язня Зізи після голодування – омбудсмен

Росія не надає жодної інформації про стан здоров’я кримського політв’язня, художника Богдана Зізи, який голодував 17 днів.

Рідні знають лише, що його етапували до Новочеркаська, що під Ростовом, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Родичі кримського художника Богдана Зізи, безпідставно засудженого до 15 років ув’язнення, занепокоєні станом його здоров’я після 17-денного голодування, яке він припинив 27-го червня.

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Зв’язку з ним у сім’ї немає. Тому невідомо, де саме утримують хлопця, в яких умовах та чи надають йому необхідну медичну допомогу", – каже омбудсмен.

Раніше правозахисники повідомляли, що Богдан Зіза втратив 10 кг і його ізолювали в окрему камеру з жорсткішим наглядом.

Богдан Зіза, незаконно ув'язнений на 15 років, голодував 17 днів

Нагадаємо, у травні 2022 року 28-річний кримський татарин Богдан Зіза облив синьою і жовтою фарбами "адміністрацію" Євпаторії, за що був ув’язнений окупантами.

На початку червня його "засудили" до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

19 червня Богдан Зіза розпочав протестне голодування, вимагаючи позбавити його нав'язаного російського громадянства та звільнити усіх українських політв’язнів.

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Правозахисний проєкт на підтримку політв'язня WeBogdanZiza публікував листи, які Богданові вдавалося передати з ув'язнення. На початку голодування активіст писав, що почувається добре, але має головні болі. Намагається більше спати, читати й добиватися прогулянок.

"Кожен, кому не лінь намагається мені довести, що нікому це моє голодування не потрібне, усім байдуже. Я цілком розумію, що вимоги мої недосяжні тут, зараз, але й мета моя не в тому. Головне — привернути увагу до проблеми політв’язнів.

Новини, що доходять до мене з СІЗО-2 Сімферополя просто жахливі. Дуже прошу суспільство звертати на це увагу, не мовчати, робити розголос. Це обов’язкого допоможе! За дев’ять місяців, що я провів у СІЗО-1 в Криму, я наочно побачив, як розголос про жорстоке поводження з військовополоненими допоміг покращити їх умови", – писав Зіза кілька місяців тому.

Політв'язень відмовлявся від їжі з 10 по 27 червня.

Під час голодування Богдан повідомляв про запаморочення і слабкість, які посилюються. В останньому листі він писав:

"Слабкість бере своє, найбільше відчувається в руках і ногах. В голові паморочиться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П‘ю лише воду з-під крану, очищену фільтром. Останні дні організм відштовхує її, п’ю через не хочу, бо треба.

Сон преривистий, чомусь прокидаюсь вночі, проте вдень намагаюсьне спати, бо проживати перебування в одиночній камері без можливості на щось відволіктись відчутно важче вночі. Дехто каже, що я марно геройствую. Так, я розумію, що я маленька піщинка у тій шаленій бурі, що відбувається зараз. Але чим більше нас, таких піщинок, чим голосніше ми говоримо, тим більший вплив ми маємо".