Вчені виявили кажана, якого бачили востаннє 100 років тому

Вченим знову вдалося знайти рідкісний вид кажана, якого востаннє бачили на початку ХХ століття.

Про це повідомляє Sci Tech Daily.

Histiotus alienus, великовухого бурого кажана, вперше бачили у 1916 році. Тоді його описав британський зоолог Олдфілд Томас. Сталося це у південному регіоні Бразилії.

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Відтоді про вилови цього виду ніхто не чув. Кажана ідентифікували виключно за його голотипом – унікальним зразком, який представляє фізичні та молекулярні характеристики виду. Він зберігається в Музеї природної історії у Лондоні.

Фото: Cláudio et al.

Тепер вид знайшли знову. Вчені з Бразилії під час польових експедицій дослідницького проєкту в 2018 році зловили ще один екземпляр великовухого кажана в заповіднику дикої природи Пальмас Граслендс.

Для вилову екземпляру використали спеціалізоване обладнання та сітку, які встановили на краю лісу. Коли порівняли його з Histiotus velatus, характерним видом для регіону, то помітили, що він не схожий на нього.

Під час подальших досліджень екземпляру з’ясували, що це дійсно той самий великовухий бурий кажан.

Він має овальні великі вуха, з’єднані дуже низькою перетинкою, темно-коричневий колір, має довжину від 100 до 120 мм.

Вчені також розширили ареал можливої популяції, адже першого кажана знайшли за 280 км від місця, де його помітили у 2018 р.

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Наразі відомо, що вид зустрічається в різних місцевості, від густих тропічних лісів до прибережних лісів і луків, на висотах від рівня моря до понад 1200 м над рівнем моря.

Це збільшення поширення виду, однак, не означає покращення його природоохоронного статусу: вид наразі класифікується Міжнародним союзом охорони природи як такий, про якого "недостатньо даних".

Середовище його існування, сильно фрагментований Атлантичний ліс, зараз зазнає тиску через сільськогосподарську діяльність.

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