У США 7-річна дівчинка знайшла алмаз під час прогулянки у парку на свій день народження

ВИПРАВЛЕНО 13:20 10.09.23.

Дівчинка Аспен Браун у штаті Арканзас під час прогулянки в парку знайшла золотисто-коричневий алмаз.

Це сталося на її день народження, пише CNN.

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На знахідку натрапили у державному парку Кратер Алмазів у місті Мерфрісборо. Дівчинка туди прийшла з татом і бабусею, щоб відсвяткувати свій день народження.

Виявлений 1-го вересня алмаз мав вагу 2,95 карата. Він став другим за величиною з тих, які виявили цього року. Перше місце посів коричневий діамант вагою 3,29 карата.

Дівчинка підібрала дорогоцінний камінь розміром із зелену горошину на стежці уздовж північно-східної сторони парку.

"Діамант Аспен має золотисто-коричневий колір і блистить. Це цілісний кристал без зламаних граней і невеликої щілини з одного боку, яка утворилася під час формування алмазу", – пише у релізі Веймон Кокс, помічник суперінтенданта парку.

Діамант, який знайшла дівчина. Arkansas State Parks

Аспен – не єдина, хто знайшов такий камінь. Щоденно відвідувачі парку виявляють по 1-2 алмази.

Загалом уже було виявлено понад 75 тисяч діамантів з тих пір, як фермер вперше виявив алмази на цій землі.

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Кратер Алмазів – місце, де шукають скарби. Це розмита поверхня вулканічного кратера. Тут трапляються також аметисти та гранати.

Алмаз – найтвердіший природний мінерал, кристалічна форма чистого вуглецю з унікальними властивостями прозорості, твердості, пружності, стійкості до агресивних середовищ

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