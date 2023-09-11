Українці здобули 6 медалей у перший день "Ігор нескорених"

Україна виборола 6 медалей за перший день міжнародних змагань ветеранів в Дюссельдорфі на "Іграх нескорених".

У скарбничку нагород вони додали 1 золоту, 3 срібні та 2 бронзові медалі, йдеться на сторінці української команди.

Учасники змагалися в легкій атлетиці, паверліфтингу, а також розіграли стартові матчі з регбі на візках.

Реклама:

Золото отримав Олександр Маковей у штовханні ядра в категорії IF8.

Олександр Маковей на змаганнях. Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Срібні нагороди – у Володимира Гери у штовханні ядра сидячи в категорії IF7 та Миколи Заріцького у метанні диска в категорії IF1.

Володимир Гера під час змагань

Максим Зубов також виборов срібло у паверліфтингу в категорії IP6.

Бронзу здобув Вадим Мазніченко у штовханні ядра в категорії IF6 та Володимир Товкис у метанні диска в категорії IF2.

Вадим Мазніченко

У паверліфтингу також брала участь українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра). Вона посіла 12-те місце поза медальним заліком у категорії IP3 серед жінок.

Тайра після виступу

Українська команда з регбі на візках виступила у складі об'єднаної команди разом із представниками збірних Великої Британії, США та Південної Кореї.

Реклама:

Вони здобули перемогу над Італією, але програли Великій Британії. Попереду ще поєдинок проти Франції.

Нагадаємо, в "Іграх нескорених" беруть участь поранені військовослужбовці. Перші такі змагання відбулись у 2014 році, однак лише у 2017 році українці вперше змогли виступити на них.