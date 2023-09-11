У Держтуризмі оновили карту "туристичних магнітів" України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 вересня 2023

У Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) України розширили перелік привабливих туристичних напрямів, представлених у проєкті "Туристичні магніти". 

Загалом мапа налічує 170 місць, повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів. 

За її словами, наразі кількість місць для відвідування не остаточна. 

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"Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги", – написала очільниця ДАРТ. 

Озеро Сиваш. Фото: Zysko/Depositphotos

До списку увійшли визначні туристичні місця з усіх регіонів України, зокрема: 

  • піщаний масив "Олешківські піски"
  • місто Генічеськ; 
  • каньйон Балки Байдиха (Херсонські гори); 
  • село Чорнобаївка; 
  • озеро Сиваш;
  • біосферний заповідник "Асканія-Нова". 

Мар’яна Олеськів зазначає, що у східних та південних областях знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів.

Близько 20 туристичних місць розташовані на території трьох тимчасово окупованих Донецької, Луганської та Запорізької областей. 

"Ластівчине гніздо" в Криму. Фото: kranik1/Depositphotos

Після деокупації Криму туристам радитимуть відвідати на півострові:  

  • пам’ятку "Ластівчине гніздо"
  • гору Ай-Петрі;
  • античне місто Херсонес Таврійський;
  • Генуезьку фортецю; 
  • фортецю "Керч" (форт Тотлебен). 

Карту розширених туристичних магнітів України можна переглянути за посиланням.

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Раніше ми розповідали, як дозволити собі відпустку у час війни.

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