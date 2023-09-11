У Держтуризмі оновили карту "туристичних магнітів" України

У Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) України розширили перелік привабливих туристичних напрямів, представлених у проєкті "Туристичні магніти".

Загалом мапа налічує 170 місць, повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

За її словами, наразі кількість місць для відвідування не остаточна.

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"Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги", – написала очільниця ДАРТ.

Озеро Сиваш. Фото: Zysko/Depositphotos

До списку увійшли визначні туристичні місця з усіх регіонів України, зокрема:

піщаний масив "Олешківські піски";

місто Генічеськ;

каньйон Балки Байдиха (Херсонські гори);

село Чорнобаївка;

озеро Сиваш;

біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Мар’яна Олеськів зазначає, що у східних та південних областях знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів.

Близько 20 туристичних місць розташовані на території трьох тимчасово окупованих Донецької, Луганської та Запорізької областей.

"Ластівчине гніздо" в Криму. Фото: kranik1/Depositphotos

Після деокупації Криму туристам радитимуть відвідати на півострові:

пам’ятку "Ластівчине гніздо";

гору Ай-Петрі;

античне місто Херсонес Таврійський;

Генуезьку фортецю;

фортецю "Керч" (форт Тотлебен).

Карту розширених туристичних магнітів України можна переглянути за посиланням.

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