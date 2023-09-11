У Держтуризмі оновили карту "туристичних магнітів" України

У Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) України розширили перелік привабливих туристичних напрямів, представлених у проєкті "Туристичні магніти".
Загалом мапа налічує 170 місць, повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.
За її словами, наразі кількість місць для відвідування не остаточна.
"Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги", – написала очільниця ДАРТ.
|Озеро Сиваш. Фото: Zysko/Depositphotos
До списку увійшли визначні туристичні місця з усіх регіонів України, зокрема:
- піщаний масив "Олешківські піски";
- місто Генічеськ;
- каньйон Балки Байдиха (Херсонські гори);
- село Чорнобаївка;
- озеро Сиваш;
- біосферний заповідник "Асканія-Нова".
Мар’яна Олеськів зазначає, що у східних та південних областях знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів.
Близько 20 туристичних місць розташовані на території трьох тимчасово окупованих Донецької, Луганської та Запорізької областей.
|"Ластівчине гніздо" в Криму. Фото: kranik1/Depositphotos
Після деокупації Криму туристам радитимуть відвідати на півострові:
- пам’ятку "Ластівчине гніздо";
- гору Ай-Петрі;
- античне місто Херсонес Таврійський;
- Генуезьку фортецю;
- фортецю "Керч" (форт Тотлебен).
Карту розширених туристичних магнітів України можна переглянути за посиланням.
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