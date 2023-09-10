Гори, полонини, водоспади та мінеральні води: куди поїхати в Карпати восени

Карпати захоплюють у будь-яку пору року – красою гір та місцевим колоритом. Поміж пухнастих гір тут розкинулися озера та водоспади, полонини та справжні природні дива.

"УП.Життя" зібрала 18 напрямів, де можна відпочити та пізнати красу українських гір лише за вихідні, або ж залишитися на довше. У цьому нам допомогли:

професор Ужгородського національного університету Федір Шандор

мандрівник, експерт із внутрішнього туризму Андрій Тичина;

Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.

Важливо памʼятати, що через повномасштабну війну деякі об'єкти можуть бути недоступними для туристів. Тому перед відвідуванням простежте безпекову ситуацію та будьте обережні. Також радимо добре продумати маршрут, куди б ви не планували поїхати. Якщо є можливість мандрувати Карпатами з професійним гідом чи екскурсоводом – скористайтеся нею.

Реклама:

Міста і села, які варто відвідати

Верховина, Івано-Франківщина

Локація

За словами мандрівника Андрія Тичини, тут живе душа Гуцульщини. Гірське містечко в долині Чорного Черемоша через погані дороги та відсутність залізниці ще донедавна залишалося ледь не відірваним від цивілізації.

Верховина/Фото: Вікіпедія

Можливо, саме завдяки цьому у Верховині та найближчих селах найкраще збереглися давні звичаї і традиції українських горян.

"Тут пам'ятають споконвічний сенс народних свят, кептарі та вишиванки одягають не лише до церкви", – каже мандрівник Андрій Тичина.

Колоритне селище славиться багатьма музеями, які розповідають історію краю, гуцульські звичаї та побут.

Полонина Українських Карпат

Туристам пропонують також прогулянки на конях та рафтинг по річці Чорний Черемош. Зупинитися можна у приватних садибах, у центрі Верховини також є готель.

Реклама:

Дістатися до Верховини можна трасою Н-09, якщо автомобілем. Найближча залізнична станція розташована у Ворохті, звідки можна доїхати до Верховини автобусом. Також автобуси ходять з Івано-Франківська щодня з інтервалами від 30 хвилин.

Яремче, Івано-Франківщина

Локація

Яремче – туристична столиця Карпат. Тут розташований популярний водоспад "Пробій" та колоритний сувенірний ринок.

Водоспад "Пробій" в Яремче/Depositphotos

В Яремче є багато закладів, де можна посмакувати стравами традиційної гуцульської кухні, а ввечері послухати концерти народної музики.

Полонина Явірник/Фото: Віктор Лукачик

З Яремче можна зійти на кілька гір та полонин, зокрема на Явірник та Маковицю. В місті є залізничний вокзал, таком туди можна дістатися автобусом з Івано-Франківська.

Шешори, Івано-Франківщина

Локація

Гуцульське село Шешори розкинулося вздовж річки Пістиньки, що є притокою річки Прут. Воно розташоване у Косівському районі на висоті 600 метрів над рівнем моря. Річка славиться своїми водоспадами: Великий та Малий Гуки.

Водоспади Великий та Млаий Гуки/Фото: Huculia

Через прозорість води їх ще називають "сріблястими". Висота падіння водоспадів досягає пʼяти метрів, а поряд розташоване також джерело з мінеральною водою. Нижче від водоспадів водойма утворює доволі глибокі й великі заглибини, так звані "басейни", в яких можна пірнати і плавати.

Доїхати до Шешорів можна автобусом з Косова, Коломиї чи Івано-Франківська. У Коломиї розташована найближча залізнична станція.

Драгобрат, Закарпаття

Локація

"Драгобрат" є найвищим гірськолижним курортом в Україні. Проте і восени він вражає неймовірними краєвидами. Він розкинувся у підніжжя гір Стіг і Близниця на висоті 1300 – 1700 метрів над рівнем моря.

Озеро Ворожеска/Фото: УП.Життя

З Драгобрату можна піднятися на Свидовецький масив та побачити одне з найкрасивіших гірських озер – Ворожеску. Маршрут в обидві сторони займе 5-6 годин, там немає різких підйомів чи спусків, а краєвиди справді захоплюють.

Свидовець/Фото: Тетяна Троянь

До речі, на Свидовецькому хребті знімали кадри для історичного фільму "Довбуш", який вийшов у прокат 24 серпня 2023 року.

Курорт знаходиться на відстані 18 кілометрів від селища Ясіня. Дорога з Ясінів до Драгобрату займе приблизно годину, але варто враховувати, що вона гірська і не підходить для низьких автомобілів. Натомість місцеві мешканці пропонують "таксі": повнопривідні високі джипи.

Мукачево, Закарпаття

Локація

Мукачево може стати чудовою відправною точкою для мандрівки Закарпаттям. Проте, й тут можна залишитися на кілька днів, щоб побачити красу цього міста.

Варто відвідати величний Мукачівський замок "Паланок", що височіє над містом – це середньовічна фортеця, яка непогано збереглася.

Мукачівський замок "Паланок"/Depositphotos

У Мукачеві є чимало памʼяток архітектури, тут досить популярні дегустації вина та сиру власного виробництва. Можнатакож відвідати ресторан у підніжжя Мукачівського замку, який має власну пивоварню.

Доїхати до Мукачево можна з Києва, Львова, Харкова, Ужгорода та інших українських міст.

Гори та полонини

Говерла, Івано-Франківщина

Локація

Найвища гора України – 2061 метр над рівнем моря. Піднятися на Говерлу можна з пропускного пункту Заросляк маркованим маршрутом.

За словами Андрія Тичини, у День Незалежності України на Говерлу підіймається близько пʼяти тисяч людей. Це найпопулярніший маршрут Українських Карпат.

На турбазі "Заросляк" є паркінг, базар та пункти оренди спорядження. Похід на Говерлу вважається повноцінним альпінізмом, і це справді не назвеш легкою прогулянкою, але й спеціальної підготовки не вимагає. Весь похід туди й назад триватиме 5-6 годин. Мандрівники радять вирушати не пізніше 8-ї ранку, бо після обіду частіше бувають дощі.

Підійматися на гору легше зеленим маршрутом, а от спуститися можна повз водоспад – там бере початок річка Прут. Для цього потрібно на Говерляні (гора під Говерлою) повернути стежкою направо та спуститися до потіку. Спускатися цим шляхом важко через великі камені, тому потрібно бути обережними. але краєвиди того варті.

Хребет Кострича, Івано-Франківщина

Локація

Хребет Кострича називають одним із наймальовничіших в Карпатах.

Він розкинувся між Чорногірським хребтом з однієї сторони та Покутсько-Буковинськими Карпатами з іншої. Якщо йти хребтом Костричі від початку й до кінця, то паралельно вам буде тягнутися весь український найвищий масив.

Краєвид з гори Кострича/Фото: smoiseew

Місцеві мешканці наполегливо радять прогулятися по Костричі, якщо випадає така можливість, аби пізнати всю красу Чорногірського хребта. Звідси можна побачити Петрос (2020 метрів), який трошки ховається за Говерлою (2061 метрів), Піп Іван Чорногірський (2028 метрів), який ледь визирає з-за гори Смотрич (1898 метрів). З іншої сторони хребта відкриються пейзажі на гору Ротило (1488 метрів) і нижчі карпатські вершини.

Підійматися на Кострич можна з сіл Ільці та Кривопілля, що біля Верховини. Протяжність хребта – близько 18 кілометрів. Самостійно гуляти по хребту мандрівники не радять, краще найняти фахівця, аби побачити всю красу.

Піп Іван та обсерваторія, межує між Івано-Франківщиною та Закарпаттям

Локація

Астрономічну і метеорологічну обсерваторію на вершині двохтисячника Піп Іван у народі називають Білий Слон. Це найвища будівля в Україні, де жили та працювали люди.

Піп Іван Чорногірський/Фото: УП.Життя

Будівництво обсерваторії розпочалося у 1936 році. За два роки будівля була здана в експлуатацію. Вона виконувала функції як астрономічної, так і метеорологічної обсерваторії і була найбільш значущою в Європі.

Проте, після початку Другої світової війни обсерваторія припинила працювати і будівлю не використовували. Проте зараз там проходить реставрація і в майбутньому планують облаштувати місця для досліджень і поміж того гірський пошуково-рятувальний пост.

Піп Іван Чорногірський/Фото: Ярослав Тюрменко

Зійти на гору Піп Іван та спуститися можна за один день, хоч це один із найважчих маршрутів, але можна побачити одні з кращих краєвидів. Почати сходження можна із найвисокогірнішого села Дземброні. Важливо врахувати, що по дорозі до Дземброні (у селі Бистрець) розташований блок-пост і для того, щоб вас пропустили, треба подати заяву на пошту chernivci_zagin@dpsu.gov.ua за 5-10 днів до подорожі (шаблон заяви можна попросити, написавши на цю ж пошту).

Читайте також: Як мандрувати Україною під час воєнного стану: дозволи та обмеження Скелі Довбуша, Івано-Франківщина

Локація

Після виходу фільму "Довбуш" багато охочих цікавляться скелями, якими, за легендами, ходив опришок Олекса Довбуш. Вони розташовані в урочищі Бубнище, неподалік від села Бубнища Івано-Франківської області.

Селі Довбуша/Фото: Роман Маленков, Сергій Щербій

Скельно-печерний комплекс (скелі Довбуша) підіймається на висоту 668 метрів над рівнем моря. За легендами (а їх тут чимало), у цих скелях жили опришки під головуванням Олекси Довбуша.

Також ці скелі добре підходять для скелелазіння, і альпіністів тут можна зустріти часто. Дістатися до скель Довбуша можна спеціальним автомобілем, бо дорога погана, або піднятися з села Поляниця.

Терношорська лада, Івано-Франківщина

Локація

Це також унікальний скельний комплекс, розташований на межі сіл Снідавка і Яворів Косівського району на Прикарпатті.

Весь Терношорський скельний комплекс займає площу близько 4 000 квадратних метрів. Висота скель сягає 40 метрів. Тут розташоване давнє язичницьке святилище – Терношорське.

Терношорська лада/ Фото: Вікіпедія

Найхимерніша скеля відома серед місцевого населення як "голова Довбуша", а в науковому світі як "Терношорська Лада". Ця грандіозна статуя, повернута на схід, вагою понад 100 тонн і висотою понад 10 метрів, нагадує в загальних рисах вагітну жінку. За версією українського історика Миколи Кугутяка та письменника Степана Пушика, це святилище присвячено жінці-матері, божественній Ладі, котра уособлювала достаток і родючість.

Терношорська лада/Фото: Ivan Hasiuk

За 500 метрів від скельного комплексу струменіє водоспад Терношорський Гук. Поруч також є невелике сірководневе джерело.

Дістатися до Терношорської лади можна із села Снідавка, але потрібно врахувати, що там погана якість дороги і вона стрімко підіймається вгору.

Або ж раз на день з автостанції Косова до Снідавки відправляється автобус. Графік руху автобуса краще уточнити перед поїздкою.

Водоспади

Манявський водоспад, Івано-Франківщина

Локація

Манявський водоспад вважається найбільшим за кількістю води суцільним водоспадом Українських Карпат.

Він утворився у верхів’ї гірської річки Манявка. Висота падіння води – 18 метрів. Русло річки нижче водоспаду утворює кам’яний каньйон, а в місці падіння води утворилося невелике озерце.

Манявський водоспад/Depositphotos

Навколо водоспаду – ялицево-букові ліси. Водоспад буває бурхливим після злив та повеней, повноводним навесні та у дощовий період, а взимку покривається льодом.

Доїхати до Маняви можна з Івано-Франківська автобусом або ж потягом зі Львова чи Франківська до залізничної станції Надвірна, звідки до села також ходять автобуси.

Водоспад Женевський Гук, Івано-Франківщина

Локація

Один із найпопулярніших та наймальовничіших водоспадів Українських Карпат. Його висота сягає 15 метрів.

Женевський Гук розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря на потоці Женець (ліва притока Прута) у межах території Карпатського національного природного парку.

"Гуком" його прозвали через шум та гул, що доноситься від нього (у Карпатах є багато водоспадів з приставкою "гук" і майже всі назви повʼязані саме з шумом, який вони видають).

Водоспад Женевський Гук/Фото: Ярослав Тюрменко

Водоспад Женевський Гук розташований між хребтами гір Хом’як-Синяк та Явірник. Найближчі населені пункти – Татарів та Микуличин.

Від Микуличина до водоспаду веде асфальтована дорога. Ви проїжджатимете попри дачу президента Віктора Ющенка. Коли асфальтована дорога закінчиться, потрібно піднятися грунтовою по руслу річки Женець.

Також побачити водоспад можна по дорозі на гору Хомʼяк. Маршрут на гору з Микуличина маркований червоним, а вказівники до водоспаду - помічені зеленим кольором.

Лумшори, Закарпаття

Локація

У невеликому селі Лумшори є близько пʼяти водоспадів, кожен з яких має назву: Давір (Партизан), Соловей, Буркач, Переступень та Крутило. Усі вони розташовані на річні Туричка. Перший водоспад – найбільший. Висота падіння води досягає пʼяти метрів.

Лумшори/Фото: Adamenko

Село Лумшори також славиться своїми мінеральними водами. Тут чани (великі ємності для купання, створені з чавуну, якінагріваються з допомогою вогнища знизу) наповнюють мінеральною водою, вона має лікувальний ефект та помітний вплив на здоров’я і самопочуття людини.

Лумшори/Фото: Adamenko

Загалом на Закарпатті є багато басейнів з мінеральними водами: вони розташовані у Косино, Воєводино, Берегово, Велятино та інших містах Закарпаття.

Національні парки та курорти



Національний парк "Синевир", Закарпаття

Локація

Синевир – найбільше гірське озеро в Україні. Воно розташоване в національному парку, де можна побачити також гори, кришталево чисті водоспади, річки, заповідні болота і праліси, що належать до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім Синевиру, тут також є Дике озеро та водоспад Білий звір. На території парку є кілька гір, висотою понад 1500 метрів, з яких відкриваються чудові краєвиди. Одна з гір височіє над Синевиром, що дозволяє побачити озеро зверху.

Озеро Синевир/Depositphotos

У нацпарку добре розвинена інфраструктура. Туристам пропонують на вибір до десяти екскурсійних маршрутів та місця для перепочинку. Також на території розташовані музеї, готелі та колиби.

Доїхати сюди можна на автомобілі чи автобусом. Рейсовий автобус до села Синевирська поляна їздить з автостанції Воловець, а також з Ужгорода, Мукачева та Сваляви.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя, Закарпаття

Локація

Реабілітаційний центр розташований на території Національного парку Синевир. Він діє з 2011 року – тут лікують ведмедів, які зазнали жорстокого поводження чи перебували в неналежних умовах.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя/Depositphotos

Площа ребцентру – понад 12 гектарів лісу. Центр відкритий для туристів, про історію кожного вихованця можна дізнатися детальніше. Для ведмедів розроблений індивідуальний раціон, який дає всі необхідні вітаміни та мікроелементи і дозволяє їм рости та розвиватись.

Ужанський національний природний парк, Закарпаття

Локація

Парк створили у вересні 1999 року на основі заповідних об'єктів у верхів'ях річки Уж. Він має площу близько півсотні гектарів.

Ужанський національний парк/Фото: Katsyrenko

В Ужанському парку є букові праліси, найстаріші дуби в Україні – дідо-дуб та дуб-чемпіон, кілька вершин, старовинні церкви та… метеорит.

У 1866 році на території Закарпатської області між трьома селами пройшов справжній „кам’яний дощ". Чисельність уламків була дуже велика – загалом впало до тисячі каменів. Найбільший уламок, вагою 279 кг, був знайдений на схилі гори Стінка, в урочищі Чорні млаки. Він розколовся на два великі уламки та один маленький. Це був найбільший метеорит, який впав на територію сучасної Європи. Зараз метеорит зберігається на території національного парку.

Частина метеориту, що впав на Закарпатті/Фото: Ужанський національний парк

Доїхати можна як автомобілем, так і громадським транспортом. Приміська електричка, яка їде майже до парку, відправляється з Ужгорода та Мукачево.



