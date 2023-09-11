У Португалії через вибух на заводі вулицями лилося 2 млн літрів вина. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 вересня 2023

У містечку Сан-Луренку-ду-Байрр у Португалії вулицями лилося понад 2 мільйони літрів червоного вина.

Це спричинив вибух двох резервуарів на лікеро-горілчаному заводі Levira, повідомляє місцеве видання Diário de Aveiro.

Місцева влада 10 вересня оголосила екологічну тривогу через масштабний розлив вина: воно затопило головну та прилеглі дороги, поле та потрапило до підвалу одного з будинків.

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Пожежна служба перекрила потік і відвела його від річки Сертіма, щоб уникнути її забруднення. Причини інциденту з'ясовують компетентні органи.

"Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, повʼязані з очищенням та усуненням пошкоджень. Наші бригади владнають цю ситуацію якнайшвидше", – заявили у компанії.

Працівники заводу перепросили перед мешканцями та викопали й вивезли землю, забруднену вином.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як алкоголь впливає на нервову систему та які альтернативи для "заспокоєння".

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