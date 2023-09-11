Помер дослідник першої успішно клонованої тварини – вівці Доллі

У віці 79 років помер дослідник Ян Вілмут, який очолював команду, що вперше клонувала тварину з клітини іншого дорослого організму, вівцю Доллі.

Успішний експеримент під керівництвом Вілмута провели вчені з Інституту Росліна в Единбурзькому університеті 5 липня 1996 року, повідомляє The Guardian.

"Він був титаном наукового світу", – сказав директор і віцеканцлер Единбурзького університету Пітер Метісон, додавши, що експеримент Вілмута "трансформував наукове мислення того часу".

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Вівцю Доллі клонували з клітини молочної залози шестирічної білої вівці породи Фін Дорсет і яйцеклітини, взятої від шотландської чорномордої вівці.

Фото: Sutton Hibbert/Shutterstock/The Guardian

До цього тварин клонували лише з ембріональних клітин.

Ян Вілмут працював у галузі тваринництва та кріоконсервації з кінця 1960-х років. У 1973 році він був частиною команди Кембриджського університету, яка створила Фрості – перше теля, вирощене із замороженого ембріона.

Він вважав, що клонування вівці Доллі дозволить вченим вивчати генетичні захворювання у людей, ліків проти яких не існує.

Вілмут досліджував, як стовбурові клітини можна використовувати в регенеративній медицині.

У 2006 році він став першим директором Центру регенеративної медицини MRC в Единбурзькому університеті.

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У 2012 році чоловік вийшов на пенсію, а у 2018 році медики діагностували в нього хворобу Паркінсона.

Вівцю назвали Доллі на честь кантрі-співачки Доллі Партон.

Тварина має шістьох ягнят. Її приспали у 2003 році у віці шести років після того, як вона перенесла артрит і спричинене вірусом захворювання легенів.

Після смерті її тіло передали до Національного музею Шотландії.

Раніше ми повідомляли, що вчені створили чотирьох клонів легендарної вівці Доллі.