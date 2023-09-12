У Токіо з 2024 року скасують гендерні квоти для вступу до державних шкіл

У 2024 році у Токіо скасують гендерну квоту для всіх учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання.

Рішення прийняли через критику різного прохідного балу для дівчат та хлопців, пише Kyodo.

Рада освіти Токіо є останньою в Японії, яка має квоту для забезпечення рівного гендерного співвідношення (забезпечення представництва жінок у певній сфері - ред.). Однак, з наступного року школярі не вказуватимуть свою стать у вступних анкетах. У школу дітей братимуть за рейтинговим списком на основі балів.

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На відміну від Токіо інші місцеві шкільні ради в Японії з 2021 року перестали змушувати учнів вказувати стать у вступному бланку.

Зазначається, що багато дітей, які були трансгендерними чи небінарними, скаржилися на психологічне насилля, коли їх примушували вказувати стать, з якою вони не ідентифікували себе.

Автор Сніжана Добромильська