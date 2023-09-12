Викладачці з Херсона, яка "очолила" морську академію під час окупації, повідомили про підозру

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4401
12 вересня 2023

Докторці технічних наук, викладачці Херсонського національного технічного університету Ганні Тіхосовій повідомили про підозру в колабораціонізмі з росіянами.

Під час окупації Херсона вона спочатку стала окупаційною "проректоркою", а потім "очолила" Херсонську державну морську академію.

Відповідний документ із повідомленням про підозру зʼявився на сайті Офісу Генпрокурора України 12 вересня.

Реклама:

Тіхосову підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 3 ст. 111-1 КК України, а саме: у колабораційній діяльності, тобто в діях громадянина України, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти;
  • ч. І ст. 111-2 КК України, а саме: у пособництві державі-агресору, тобто у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації державі-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки, реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора. 

 

Якщо суд доведе провину викладачки, їй загрожує від 10 до 12 років увʼязнення з конфіксацією майна.

Координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк також стверджує, що освітянку, яку підозрюють у співпраці з окупантами, досі нагороджено почесним знаком, грамотою Кабміну та іншими нагородами.

"Хто буде скасовувати ці рішення? Це питання до Оксена Лісового, Михайла Винницького, Дениса Шмигаля", – написала Вовк.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що викрила понад 30 освітян-колаборантів, які зросійщували учнів в окупації.

Реклама:

Читайте також: Стандарти РФ та "казаки" в освіті: СБУ викрила педагогів-колаборантів з ОРДЛО


Реклама:


Реклама:
 10019
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4723
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3529
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат