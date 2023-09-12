Викладачці з Херсона, яка "очолила" морську академію під час окупації, повідомили про підозру

Докторці технічних наук, викладачці Херсонського національного технічного університету Ганні Тіхосовій повідомили про підозру в колабораціонізмі з росіянами.
Під час окупації Херсона вона спочатку стала окупаційною "проректоркою", а потім "очолила" Херсонську державну морську академію.
Відповідний документ із повідомленням про підозру зʼявився на сайті Офісу Генпрокурора України 12 вересня.
Тіхосову підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 111-1 КК України, а саме: у колабораційній діяльності, тобто в діях громадянина України, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти;
- ч. І ст. 111-2 КК України, а саме: у пособництві державі-агресору, тобто у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації державі-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки, реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора.
Якщо суд доведе провину викладачки, їй загрожує від 10 до 12 років увʼязнення з конфіксацією майна.
Координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк також стверджує, що освітянку, яку підозрюють у співпраці з окупантами, досі нагороджено почесним знаком, грамотою Кабміну та іншими нагородами.
"Хто буде скасовувати ці рішення? Це питання до Оксена Лісового, Михайла Винницького, Дениса Шмигаля", – написала Вовк.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла, що викрила понад 30 освітян-колаборантів, які зросійщували учнів в окупації.
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