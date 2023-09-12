В Атланті знайшли живою собаку Майю, яка три тижні тому загубилась в аеропорту

У США знайшли собаку Майю, яка три тижні тому вибігла на злітно-посадкову смугу в аеропорту Атланти й загубилася.

Живу та неушкоджену тварину знайшли 9 вересня біля вантажних приміщень, повідомляє Міжнародний аеропорт імені Гартсфілда-Джексона в Атланті.

"Оперативна команда ATL знайшла її, коли вона ховалася біля вантажних приміщень North Cargo.

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Втомлену, але, очевидно, здорову собаку доставили до ветеринара, і очікується, що вона скоро повернеться додому", – написали на сторінці аеропорту в Twitter.

Фото: Atlanta Airport

6-річна Майя загубилася після перельоту авіакомпанії Delta Airlines з Домініканської Республіки до міжнародного аеропорту в Атланті 18 серпня.

Її власниця Паула Родрігес летіла у відпустку до Каліфорнії. Тоді жінці відмовили у в'їзді до США, а Майя втекла з відділення для тварин, яким опікувалася авіакомпанія Delta.

Паула дзвонила в притулки Атланти та ветеринарні клініки міста, собаку розшукували всім аеропортом. Жінка була у розпачі через втрату улюблениці.

"З п’ятниці я живу кошмаром, знаючи, що моя дитина десь там налякана або може бути поранена. Усілякі думки приходять мені в голову, і я нічого не можу зробити. Кожна хвилина здається днем", – казала тоді Родрігес.

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На щастя, за 3 тижні після зникнення собаку вдалося розшукати у величезному аеропорту.