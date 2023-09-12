Для яких класів уже надрукували шкільні підручники? Відповідь МОН

Минулого року через повномасштабне вторгнення кошти, закладені на шкільні підручники, спрямували на потреби оборони.

Тож напередодні цього навчального року підручників для 5 класів НУШ, які мали б надрукувати ще рік тому, не було, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Цьогоріч на друк підручників держава виділила 754,9 мільйона гривень. У МОН кажуть, що це все одно недостатня сума, щоби покрити всю потребу.

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У відомстві пояснили, яка ситуація з друком та доставленням підручників для школярів.

"Через брак коштів міністерству довелося робити нелегкий вибір: що друкувати насамперед, а з друком яких підручників почекати. Ми вирішили, що спочатку потрібно забезпечити книжками шості й пʼяті класи. Це класи НУШ, для яких підручники були тільки в електронному форматі", – кажуть у МОН

Міністерство вже залучило міжнародних партнерів, які профінансували друк і доставлення підручників на 238,1 мільйона гривень.

Яка ситуація з друком і доставленням?

Фото: МОН

5 клас

За кошти донорів надрукували і доставили до книжкових баз органів управління у сфері освіти обласних держадміністрацій підручники з:

математики (100%);

української мови (100%);

природничої галузі (74%).

Коштом донорів також мають надрукувати підручники з:

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української літератури;

інформатики;

зарубіжної літератури;

іноземної мови.

Коштом держбюджету друкують підручники з історії України.

6 клас

Станом на 12 вересня надрукували й передали для доставлення 116 назв оригінальних і перекладних підручників загальним накладом 4 769 768 примірників.

До обласних книжкових баз доставили 4 665 728 примірників, що становить 97,82% від плану доставки.

Коштом держбюджету надрукували підручники з:

української мови;

української літератури;

зарубіжної літератури;

іноземних мов;

історії;

математики;

природознавства;

а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами

За кошти донорів мають надрукувати підручники з:

географії;

інформатики;

мистецтва;

технологій;

а також підручники шрифтом Брайля.

МОН продовжує шукати фінансування для друку решти необхідних підручників.

Водночас для перших і десятих класів програми не змінилися, тож вони можуть використовувати підручники до чинних програм.

"І ми закликаємо школи не вимагати від батьків купувати підручники й зошити з друкованою основою, адже школи можуть видати школярам підручники до чинних програм, що вже є в їхніх бібліотеках", – кажуть у МОН.