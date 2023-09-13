Телескоп Вебба виявив докази існування океану на екзопланеті: вчені кажуть, там може бути життя

Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив в атмосфері екзопланети K2-18 b вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ.

Дослідники вважають, що поверхня екзопланети може бути повністю вкрита водою, а також на ній може існувати життя, повідомляє Space.com.

K2-18 b має у 8,6 разів більшу масу, ніж Земля, і розташована на відстані близько 120 світлових років від неї.

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Нові дослідження показали сліди вуглекислого газу та метану в атмосфері екзопланети, але не виявили аміаку.

Науковці припускають, що під багатою на водень атмосферою K2-18 b існує океан.

Екзопланета K2-18 b. Фото: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted

Також космічний телескоп Джеймса Вебба, ймовірно, виявив молекули під назвою диметилсульфід (DMS), які на Землі виробляють живі організми в морському середовищі.

Однак науковці наголошують, що наявність диметилсульфіду ще не підтверджена остаточно і потрібні подальші дослідження.

"Майбутні спостереження Вебба можуть підтвердити, чи DMS (диметилсульфід – ред.) дійсно існує в атмосфері K2-18 b на значних рівнях", – зазначив астроном Кембриджського університету та провідний автор дослідження Нікку Мадхусудхан.

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Зараз науковці обережно ставляться до припущень про позаземне життя на K2-18 b. Навіть якщо на планеті є океан і атмосфера, що містить молекули вуглецю, це не означає, що на ній є життя.

У дослідженні йдеться, що в мантії планети може бути лід, що утворюється за високих температур і під високим тиском, як у надрах Нептуна.

Якщо це так, то у надрах K2-18 b може кипіти вода, через що океани планети можуть бути занадто гарячими для життя.

Астрономи продовжать спостерігати за K2-18 b за допомогою телескопа Вебба, щоб підтвердити свої припущення та зібрати більше інформації про середовище на екзопланеті.

Нагадаємо, раніше телескоп Вебба показав Кільцеву туманність, яку утворила зірка, що вибухнула протягом останніх 2000 років.

Також науковці знайшли докази існування гігантського океану на Марсі в минулому.











