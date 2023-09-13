У МОН призначили нового керівника директорату шкільної освіти

У Міністерстві освіти і науки України призначили нового керівника директорату шкільної освіти.

Посаду обійняв Ігор Хворостяний – вчитель та експерт з питань загальної середньої освіти, повідомляє міністр Оксен Лісовий.

"Багато освітніх ГО та українських учителів уже знайомі з Ігорем, адже останні чотири роки він очолював мовний компонент Фінського проєкту підтримки реформи НУШ "Навчаємось разом", який був спрямований на професійний розвиток учителів, популяризацію освіти та розвиток освітнього середовища", – написав очільник МОН.

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Також Ігор працював учителем, заступником з науково-методичної роботи в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був керівником старшої школи НВК "Новопечерська школа".

Фото: МОН

У співавторстві Хворостяний розробляв державні стандарти освіти, підручники, посібники та онлайн-курси з української мови та літератури.

"У міністерстві Ігор працюватиме над формуванням та вдосконаленням державної політики, стратегічним плануванням, координацією всіх ключових партнерів і стейкхолдерів сфери.

Словом, матиме чималий простір для застосування свого попереднього досвіду", – каже Лісовий.

Нагадаємо, раніше Уряд також призначив нового заступника міністра освіти і науки, яким став Дмитро Завгородній.

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