Один з компонентів порошків та таблеток проти застуди виявився неефективним – FDA

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило, що засоби проти застуди та алергії з фенілефрином у формі таблеток виявились неефективними.

Про це пише The New York Times.

Фенілефрин міститься у таких таблетованих засобах як Sudafed PE, NyQuil Severe Cold & Flu та Tylenol Cold & Flu Severe.

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Однак, FDA запевняє, що назальні спреї з цією діючою речовиною є ефективними.

Водночас в управлінні зазначають, що препарати не обов'язково є шкідливими, адже можуть містити інші корисні компоненти.

"Це не питання безпеки. Це питання ефективності", – сказав алерголог та імунолог з Медичної школи Університету Сент-Луїса доктор Марк Дикевич.

FDA поки що не заборонятиме продаж таблетованих препаратів з фенілефрином.

Доктор Дикевич нагадав, що використання назальних спреїв з фенілефрином або псевдоефедрином є ефективним для зменшення закладеності носа. Однак, варто зважати на побічні ефекти та використовувати ці препарати не довше 3-5 днів.

В Україні є низка таблетованих препаратів та порошків проти грипу та застуди, де один з компонентів – фенілефрин.

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