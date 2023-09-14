Полярники показали сотні пінгвінів, що повернулися до станції "Академік Вернадський". ВІДЕО

На острів, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", повернулися 600 пінгвінів.

Полярники очікують, що чорно-білих птахів буде набагато більше, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Перший субантарктичний пінгвін у цьому сезоні завітав на станцію кілька днів тому.

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"Аж ось – їх тут вже цілі натовпи. Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість пінгвінів зросла з 50 до 600", – кажуть полярники.

На станції пояснюють, що через теплий клімат час повернення пінгвінів до "Вернадського" змінився. У вересні в Антарктиці починається весна, цьогоріч вона – досить тепла. Наразі середня температура повітря на острові – -5 С⁰, а води – -1,1 С⁰.

"Морського льоду майже немає, тож пінгвіни припливають на місця гніздових колоній раніше. Відповідно раніше вони почнуть відкладати яйця", – говорять на "Вернадського".

Полярники нагадують, що перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися у районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на його початок.

"Зсув колоній цього виду пінгвінів на південь і зміна строків їхнього репродуктивного періоду є яскравою ілюстрацією потепління в регіоні", – каже Вадим Ткаченко, біолог 28-ї УАЕ.

Триматися великими групами пінгвіни навчилися в процесі еволюції, адже така поведінкова стратегія допомагає їм не лише зігріватися, а й захищатися від хижаків.

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