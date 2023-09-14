У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 вересня 2023

15 вересня у столичному метро медики проведуть безоплатні тренінги для всіх охочих, під час яких розкажуть основи домедичної допомоги. 

Навчання відбудуться на 12 станціях метро, повідомляють в Київській міській адміністрації з посиланням на "Київський метрополітен". 

У період з 13:00 до 17:00 спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть містянам, зокрема, як:

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  • здійснити первинну оцінку стану постраждалого;
  • допомогти при масивній кровотечі;
  • допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;
  • допомогти при зупинці кровообігу;
  • допомогти при термічних опіках.
Фото: pixelaway/Depositphotos

Навчання пройдуть на станціях червоної лінії:

  • "Шулявська" (проміжний вестибюль);
  • "Університет" (проміжний вестибюль);
  • "Театральна" (перехід);
  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

  • "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • "Звіринецька" (перехід);
  • "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, українські вчені з Інституту молекулярної біології і генетики провели масштабне дослідження мікроорганізмів київського метрополітену та з’ясували, які віруси та бактерії там живуть.

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