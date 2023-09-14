У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги

15 вересня у столичному метро медики проведуть безоплатні тренінги для всіх охочих, під час яких розкажуть основи домедичної допомоги.

Навчання відбудуться на 12 станціях метро, повідомляють в Київській міській адміністрації з посиланням на "Київський метрополітен".

У період з 13:00 до 17:00 спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть містянам, зокрема, як:

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здійснити первинну оцінку стану постраждалого;

допомогти при масивній кровотечі;

допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;

допомогти при зупинці кровообігу;

допомогти при термічних опіках.

Навчання пройдуть на станціях червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

"Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);

"Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);

"Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);

"Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Звіринецька" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, українські вчені з Інституту молекулярної біології і генетики провели масштабне дослідження мікроорганізмів київського метрополітену та з’ясували, які віруси та бактерії там живуть.

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