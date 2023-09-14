У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги

15 вересня у столичному метро медики проведуть безоплатні тренінги для всіх охочих, під час яких розкажуть основи домедичної допомоги.
Навчання відбудуться на 12 станціях метро, повідомляють в Київській міській адміністрації з посиланням на "Київський метрополітен".
У період з 13:00 до 17:00 спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть містянам, зокрема, як:
- здійснити первинну оцінку стану постраждалого;
- допомогти при масивній кровотечі;
- допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;
- допомогти при зупинці кровообігу;
- допомогти при термічних опіках.
|Фото: pixelaway/Depositphotos
Навчання пройдуть на станціях червоної лінії:
- "Шулявська" (проміжний вестибюль);
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Театральна" (перехід);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль).
На станціях синьої лінії:
- "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);
- "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).
На станціях зеленої лінії:
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Звіринецька" (перехід);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформою).
Нагадаємо, українські вчені з Інституту молекулярної біології і генетики провели масштабне дослідження мікроорганізмів київського метрополітену та з’ясували, які віруси та бактерії там живуть.
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