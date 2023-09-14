"В Арестовича тепер є співак": українців обурила пісня Сергія Бабкіна про зраду

Музикант, учасник гурту "5’nizza" Сергій Бабкін, який напередодні потрапив у скандал з організацією його концертів російськими посередниками, випустив пісню "Зрада", текст якої викликав чимало негативних реакцій.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку – ЗРАДА

Сало й банош не їси, не пʼєш горілку – ЗРАДА

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Помада така, як у Пугачовой Алли – ЗРАДА

Нема зради в снарядів, що бʼють по русні градом.

Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" – ЗРАДА

Випало з рота "прошу прощения" – ЗРАДА

У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки – ЗРАДА

Бійцям на передку байдуже – ТРЕБА или НАДО", – йдеться у перших рядках реп-композиції музиканта, які викликали найбільше дискусій.

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Під кліпом музиканта в Youtube – багато несхвальних коментарів, зокрема від шанувальників його творчості.

"Сергію, я була великою вашою прихильницею. Як 5'nizza, так і сольної творчості. При всій повазі, але ви взагалі не розумієте реальності, в якій живуть українці. Час єднання з росіянами на будь-яких рівнях закінчився. Час толерування всього російського закінчився. Ви або це приймаєте, або просто шкодите українцям. дуже шкода, що вибрали останнє", – пише користувачка Вікторія.

Обурення слухачів зокрема викликало те, що музикант висловлюється від імені військових, а також просуває стереотипні уявлення про українців, на кшалт споживання сала, горілки тощо.

"Як це прекрасно коли мужчінка культурних фронтів розказує, що думають хлопці на передку. Мій чоловік воює з 2014, з початку повномасштабного (вторгнення – ред.) знов став на захист. І сидить якраз на нулі, під Бахмутом. І знаєте що? Всім бійцям, кого я знаю, є різниця, якою мовою", – пише користувачка Оксана.

Письменниця Тетяна Власова вважає, що зрада – це писати в піснях про вишиванки і сало, досі думаючи, що саме вони є ознакою українськості.

За її словами, музикант свідомо чи несвідомо висміює перехід українців на державну і заперечує важливість цього процесу.

"Зрада" – це при цьому всьому маніпулювати "бійцями на передку" та "побратимами". Невже вам не соромно це робити?" – пише вона.

Засновник рекрутингової компанії Сергій Марченко зазначає, що сам Бабкін в інших відео демонструє, чому не варто користуватися мовою і культурою окупанта.

"Його рідний Харків лежить в руїнах. Тисячі людей вбиті в своїх домівках. Сам Бабкін прозрів і почав записувати щось патріотичне. Але ж оця зараза, свиняче нарєчіє, тягне його назад, в рускій мір", – пише він.

Також деякі користувачі вважають, що у термінах заплутався сам Бабкін, у пісні якого є рядок: "А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах?"

"Гарний текст дійсно починається після 1 хв. 44 сек. До цього ж, у вуха ллється п'янкий переклад методички пропагандистів, і лунає суцільна зрада саме від Бабкіна. На жаль, він так і не усвідомив, що вишиванка, сало і горілка - це не ознака українськості. Що вливання у голови українців ворожого контенту і толерування язика "асвабадітєлєй" на 9 рік війни веде цілі міста до "порятунку сусідами" в майбутньому", – пише журналіст Андрій Котенський.

Деякі дописувачі порівнюють пісню Бабкіна з риторикою колишнього радника президента Олексія Арестовича, який також опинявся у центрі мовних скандалів. Зокрема після допису про те, що "якщо ґвалтівник розмовляв з жертвою українською, чи повинна ця дівчина вважати, що українська – мова агресора".

"Я правильно зрозумів, що в партії Арестовича тепер є співак?" – пише активіст Алекс Кухарчук.

Головний редактор Роман Голубовський надіслав в особисті повідомлення музиканту пропозицію подарувати книгу Євгенії Кузнєцовою "Мова-меч".

"Із неї стає зрозуміло, чому російською розмовляють, якими методами це досягалось і чому цього треба позбуватись. Словом, готовий радити книгу усім", – пише Голубовський.



Сценарист Юрко Космина назвав текст пісні Бабкіна "дешевим та ватним плагіатом" на його вірш 2006 року "Пісня про інформаційний простір".

Утім, є і ті, хто поділяє погляди Бабкіна.

"Дякую за сміливість казати правду незважаючи на величезні хвилі хейту. Те, про що ви співаєте, має прозвучати, голосно і чітко. Не всім приємно впізнавати власні недоліки", – заявила користувачка Марія у Youtube.

Інша користувачка Лідія також підтримує Бабкіна. Вона вважає, що "не мова робить із людини людину, а вчинки":

"Тож не велика біда, коли наші військові, віддаючи життя за нас з вами, розмовляють російською, а велика біда, коли "щирі" україномовні українці закладають ворогові наші позиції! І, до речі, для особливо допитливих: я розмовляю українською".

Нагадаємо, раніше музичне видання Slukh повідомило, що Сергій Бабкін, який гастролює з благодійними виступами за межами України як сольно, так і з гуртом 5`nizza, влаштовує частину концертів через російських посередників.

Дружина артиста Сніжана, яка займається організацією концертів, зазначила, що одна з компаній-посередників, яка продає квитки Ticketscloud, зареєстрована у Великій Британії, однак має представництво у РФ.

Однак потім стало відомо, що Ticketscloud викупила інша компанія, яка належить російському телекомунікаційнику "МТС".

На початку повномасштабної війни Сергій Бабкін виїхав з родиною до Німеччини, як багатодітний батько. Там артист перебував до листопада 2022-го. Після чого повернувся в Україну, відвідав рідний Харків та дав там концерт.

Також у серпні 2022 року Бабкін переспівав свій відомий хіт "Я – солдат" українською мовою. Крім того, викладав у соцмережі свої фото у вишиванці разом з сином.