"В Арестовича тепер є співак": українців обурила пісня Сергія Бабкіна про зраду

Яна Осадча журналістка УП.Життя
39004
14 вересня 2023

Музикант, учасник гурту "5’nizza" Сергій Бабкін, який напередодні потрапив у скандал з організацією його концертів російськими посередниками, випустив пісню "Зрада", текст якої викликав чимало негативних реакцій.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку – ЗРАДА

Сало й банош не їси, не пʼєш горілку – ЗРАДА

Реклама:

Помада така, як у Пугачовой Алли – ЗРАДА

Нема зради в снарядів, що бʼють по русні градом.

Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" – ЗРАДА

Випало з рота "прошу прощения" – ЗРАДА

У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки – ЗРАДА

Бійцям на передку байдуже – ТРЕБА или НАДО", – йдеться у перших рядках реп-композиції музиканта, які викликали найбільше дискусій.

Реклама:

Під кліпом музиканта в Youtube – багато несхвальних коментарів, зокрема від шанувальників його творчості.

"Сергію, я була великою вашою прихильницею. Як 5'nizza, так і сольної творчості. При всій повазі, але ви взагалі не розумієте реальності, в якій живуть українці. Час єднання з росіянами на будь-яких рівнях закінчився. Час толерування всього російського закінчився. Ви або це приймаєте, або просто шкодите українцям. дуже шкода, що вибрали останнє", – пише користувачка Вікторія.

Обурення слухачів зокрема викликало те, що музикант висловлюється від імені військових, а також просуває стереотипні уявлення про українців,  на кшалт споживання сала, горілки тощо.

"Як це прекрасно коли мужчінка культурних фронтів розказує, що думають хлопці на передку. Мій чоловік воює з 2014, з початку повномасштабного (вторгнення – ред.) знов став на захист. І сидить якраз на нулі, під Бахмутом. І знаєте що? Всім бійцям, кого я знаю, є різниця, якою мовою", – пише користувачка Оксана.

Письменниця Тетяна Власова вважає, що зрада – це писати в піснях про вишиванки і сало, досі думаючи, що саме вони є ознакою українськості.

За її словами, музикант свідомо чи несвідомо висміює перехід українців на державну і заперечує важливість цього процесу.

 

"Зрада" – це при цьому всьому маніпулювати "бійцями на передку" та "побратимами". Невже вам не соромно це робити?" – пише вона.

Засновник рекрутингової компанії Сергій Марченко зазначає, що сам Бабкін в інших відео демонструє, чому не варто користуватися мовою і культурою окупанта.

"Його рідний Харків лежить в руїнах. Тисячі людей вбиті в своїх домівках. Сам Бабкін прозрів і почав записувати щось патріотичне. Але ж оця зараза, свиняче нарєчіє, тягне його назад, в рускій мір", – пише він.

 

Також деякі користувачі вважають, що у термінах заплутався сам Бабкін, у пісні якого є рядок: "А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах?"

"Гарний текст дійсно починається після 1 хв. 44 сек. До цього ж, у вуха ллється п'янкий переклад методички пропагандистів, і лунає суцільна зрада саме від Бабкіна. На жаль, він так і не усвідомив, що вишиванка, сало і горілка - це не ознака українськості. Що вливання у голови українців ворожого контенту і толерування язика "асвабадітєлєй" на 9 рік війни веде цілі міста до "порятунку сусідами" в майбутньому", –  пише журналіст Андрій Котенський.

Деякі дописувачі порівнюють пісню Бабкіна з риторикою колишнього радника президента Олексія Арестовича, який також опинявся у центрі мовних скандалів. Зокрема після допису про те, що "якщо ґвалтівник розмовляв з жертвою українською, чи повинна ця дівчина вважати, що українська мова агресора".

"Я правильно зрозумів, що в партії Арестовича тепер є співак?" пише активіст Алекс Кухарчук. 

 

Головний редактор Роман Голубовський надіслав в особисті повідомлення музиканту пропозицію подарувати книгу Євгенії Кузнєцовою "Мова-меч". 

"Із неї стає зрозуміло, чому російською розмовляють, якими методами це досягалось і чому цього треба позбуватись. Словом, готовий радити книгу усім", пише Голубовський.

Сценарист Юрко Космина назвав текст пісні Бабкіна "дешевим та ватним плагіатом" на його вірш 2006 року "Пісня про інформаційний простір".

 

Утім, є і ті, хто поділяє погляди Бабкіна.

"Дякую за сміливість казати правду незважаючи на величезні хвилі хейту. Те, про що ви співаєте, має прозвучати, голосно і чітко. Не всім приємно впізнавати власні недоліки", – заявила користувачка Марія у Youtube.

Інша користувачка Лідія також підтримує Бабкіна. Вона вважає, що "не мова робить із людини людину, а вчинки":

"Тож не велика біда, коли наші військові, віддаючи життя за нас з вами, розмовляють російською, а велика біда, коли "щирі" україномовні українці закладають ворогові наші позиції! І, до речі, для особливо допитливих: я розмовляю українською".

 

Нагадаємо, раніше музичне видання Slukh повідомило, що Сергій Бабкін, який гастролює з благодійними виступами за межами України як сольно, так і з гуртом 5`nizza, влаштовує частину концертів через російських посередників.

Дружина артиста Сніжана, яка займається організацією концертів, зазначила, що одна з компаній-посередників, яка продає квитки Ticketscloud, зареєстрована у Великій Британії, однак має представництво у РФ.

Однак потім стало відомо, що Ticketscloud викупила інша компанія, яка належить російському телекомунікаційнику "МТС".

На початку повномасштабної війни Сергій Бабкін виїхав з родиною до Німеччини, як багатодітний батько. Там артист перебував до листопада 2022-го. Після чого повернувся в Україну, відвідав рідний Харків та дав там концерт.

Також у серпні 2022 року Бабкін переспівав свій відомий хіт "Я солдат" українською мовою. Крім того, викладав у соцмережі свої фото у вишиванці разом з сином.

Читайте також: Працівник МОН висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви: українці обурені


Реклама:


Реклама:
 0
Суспільство

Розвиток попри війну: унікальні та мотивувальні історії підприємців з різних куточків України

За підтримки БФ "МХП-Громаді"
 3413
Суспільство

Ціль для ворога? Чому дітей не варто одягати у військову форму

Анастасія Поя
 9412
КУЛЬТУРА

Деколонізація українського Півдня: не мета, а засіб

Роман Кабачій