Легша плита з вигином: у Києві показали перший жіночий бронекостюм. ФОТО

У Києві показали перший жіночий бронекостюм, який враховує будову тіла військовослужбовиць та важить менше за стандартний чоловічий.

Виріб презентували біля пам’ятника княгині Ользі, на який напередодні ветеранки вдягнули бронежилет в рамках акції "Їй потрібна броня", повідомляє УП. Життя.

За словами виробників, новий "бронік" швидше скидається, важить менше за стандартний чоловічий, підлаштований під анатомічні особливості жінок, а також має рівномірно розподілену вагу.

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Бронекостюм містить захист для тулуба, шиї, паху та ніг. Частини костюма можна від’єднувати, щоб забезпечити захисницям мобільність.

У Києві показали перший жіночий бронекостюм, який враховує будову тіла військовослужбовиць

Розробку презентував виробник "Українська броня". Бронекостюм створили на запит Міністерства оборони й самих військовослужбовиць.

"Наразі близько 5 тисяч жінок-військовослужбовиць перебувають на нулі в зоні подвійного ризику, тому що не мають жіночої амуніції. Це для них створює загрози здоров'ю, і психологічно жінки не відчувають себе захищеними.

Вони вимушені ходити в чоловічих бронежилетах, які щільно не прилягають до тіла", – кажуть у компанії.

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Рівна бронеплита зазвичай натирає жінкам, тому виробники розробили вигнуту

"Чоловічі" бронежилети, які видають в армії, дуже важкі та не підлаштовані під будову тіла жінок.

Рівна бронеплита зазвичай натирає жінкам, тому виробники розробили плиту, що враховує анатомічні особливості жіночого тіла.

"У чоловічому бронекостюмі немає анатомічного вигину, тому у жінок відбувається відкриття грудної клітини, великої зони ураження", – каже директор "Української броні" Ян Гончаров.

Також комплект полегшили за рахунок композитних керамічно-поліетиленових плит, а не металевих.

Сама тканина у бронежилеті броньована м’яким балістичним захистом

Сама тканина у бронежилеті броньована м’яким балістичним захистом, кажуть виробники. За їхніми словами, навіть без додаткової плити бронежилет має захищати від уламків (2 клас захисту).

Однак у плитоноску можна вставити будь-яку плиту, якщо треба забезпечити 4 клас захисту (від куль), необхідний бійцям на "нулі".

"Матеріал, який бронюється м'яким балістичним захистом, десь на 20% легший за все, що існує по другому класу захисту. Це м'який балістичний пакет, броня згинається, відновлює свою форму, її можна прати.

Можна інтегрувати плиту для 4-го, 6-го класу. Але це буде захист лише життєво важливих органів (без шиї, плечей, паху – ред.). Все інше буде "заброньовано" виключно від уламків. На жаль, не існує рішення, щоб все тіло було у броні", – пояснює Ян Гончаров.

Тепер виріб тестуватиме Міністерство оборони

Бронекостюм представлений у розмірах від S до XL. Кожен виріб можна додатково підтягувати за допомогою резинок, системи кріплень.

Бронекостюм уже пройшов внутрішні перевірки. У компанії кажуть, що до тестування долучилася парамедик "Тайра" і волонтерка Тата Кеплер.

Тепер виріб тестуватиме Міністерство оборони, після чого будуть перемовини. Наразі невідомо, скільки військовослужбовиць вдасться забезпечити таким захистом.

Вартість костюму становить близько 50 тисяч гривень – він значно дорожчий за стандартний армійський.

Фото: УП. Життя

Нагадаємо, 13 вересня учасниці Жіночого ветеранського руху одягли княгиню Ольгу у бронежилет із написом "Їй потрібна броня", щоб привернути увагу Міноборони до проблеми відсутності захисту для жінок-військових. Акцію підтримали у КМДА та Міністерстві культури.

"Цією громадською акцією ми звертаємося до Міноборони аби вони публічно звернулися до всіх виробників бронезахисту об’єдналися та забезпечили жінок-військовослужбовиць надійною амуніцією з урахуванням анатомії. Якщо не почати це робити негайно ми фактично втрачаємо наших військових", – сказала співзасновниця руху VETERANKA Юлія Кіріллова.

Ветеранки наголошують, що захисницям України потрібні жіночі бронежилети, зручна зимова форма, каски, берці маленьких розмірів та інша амуніція.

"Ми публічно заявляємо, що тестували бронезахист декількох українських виробників. Наші відгуки позитивні, закупівлі з-за кордону доставляються в критчно тривалий час, одна з поставок з Америки у нас зайняла півроку. Тому ми наголошуємо на тому, щоб матеріально-технічне забезпечення захисниць було не на плечах волонтерів, це відповідальність Міністерства оборони України", – додають представниці руху.

Раніше в Україні офіційно затвердили військову форму для жінок.