В Україні офіційно затвердили військову форму для жінок

Вперше в історії в Збройних силах України затвердили літню польову військову форму для жінок.

Її офіційно поставили на забезпечення військовослужбовиць, повідомили у Міністерстві оборони України.

Форму тестували впродовж місяця – на початку липня форму презентували у Міноборони та почали випробування.

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"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", – повідомив міністр відомства Олексій Резніков.

Фото: Міністерство оборони

Він зауважив, що у жіночій формі враховано усі побажання та зауваження від військовослужбовиць, які брали участь у її тестуванні.

Зі слів міністра, не усі країни-члени НАТО мають затверджену жіночу форму.

Куліска для регулювання

Наприклад, у США жінкам дозволили служити в армії з 1948 року, а розпочали впроваджувати форму для них лише у 2009 році. Ще 2 роки знадобилось, щоб створити форму з урахуванням антропологічних параметрів.

"В ізраїльській армії, де жінки також вже понад 50 років проходять обов'язкову строкову службу, жіночу форму видають не у всіх підрозділах. Тож можна сміливо говорити, що ми серед лідерів", – додав Олексій Резніков.

Є бокові розрізи

Окрім того, міністр повідомив, що робота над впровадженням жіночого бронежилета продовжується.

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"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", – зазначив Олексій Резніков.

Ширина форми на спині регулюється

Нагадаємо, про уніфіковану жіночу форму в ЗСУ вперше заговорили у липні 2022 року.

Восени того ж року волонтери почали відшивати її і до кінця року вже розпочалось тестування.