Бронежилети для дітей – наша нова реальність. Як Львівський оборонний кластер рятує українцям життя

До 24 лютого багатьох людей шокувало б формулювання "дитячий бронежилет". Однак для Львівського оборонного кластера зараз – це буденність.

ЛОК – головний координатор виробництва бронежилетів в Україні. Він виготовляє їх і безкоштовно передає для військових, прикордонників, рятувальників, медиків, журналістів.

А остання унікальна розробка – "евакуаційні" бронежилети для дітей.

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Співзасновники та працівники кластера називають себе "професійними волонтерами", адже виготовили вже понад 85 тисяч якісних бронежилетів.

"Українська правда. Життя" побувала у цеху, де нарізають бронеплити, та в лабораторії, де утворилося "кладовище" протестованої броні.

Про історію заснування ЛОК, переможні історії, бронежилети для дітей та медиків і найважчі сторони роботи нам розповіли голова правління Максим Плєхов і керівник відділу комунікацій Антон Федченко.

Ті, хто думають, що зробити бронежилет просто – дуже помиляються

ЛОК виготовляє бронежилети і координує волонтерську діяльність. Фото: Вікторія Андрєєва/УП. Життя

У лабораторії офісу Львівського оборонного кластера можна побачити кілька десятків поганих плит: виготовлені з бронесталі, кераміки, поліетилену; власноруч зварені з частинок металу, замотані скотчем.

"Дехто думає, що зробити бронежилет – дуже просто. Вирізав шматок металу, додав тряпку, обмотав стрічкою чи скотчем і все.

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Так само можна налити води у баклажку, додати шампунь – і буде вогнегасник. Хіба таке буде працювати?", – каже голова правління ЛОК.

Найнезвичніша саморобна броня, яку бачили у кластері, була зроблена з ресор

Найнезвичніша саморобна броня, яку бачили у кластері, була зроблена з ресор.

Люди знімали їх з автомобілів, зварювали і хотіли передати на фронт або продати.

"У людей були цілі гаражі, які пиляли і зварювали ці ресори. І всі вони кажуть: наші ресори ви точно не прострелите…

Власне, це було однією з місій ЛОК – ми пояснювали, що це не можна робити", – каже Антон Федченко.

ЛОК відповідає на запити волонтерів і тестує броніки

У кластері наголошують: саморобні плити для бронежилетів – це жахлива і небезпечна ініціатива.

"З початку війни була дуже поширена думка, що краще абиякий бронежилет, ніж зовсім ніякого. Це не так.

Якщо бронежилет неякісний, то в тіло потрапляє не тільки куля, а шмат уламків. Це вже гарантований "200-й", – каже Максим.

Інколи неякісними виявляються бронежилети, які вже закупили оптом. Були плитоноски, які просто рвались ще до того, як у них вставили плиту.

"Одного разу ми виявили браковану тканину, при виробництві якої були допущені помилки. Спочатку її продали на внутрішньому китайському ринку, а потім – українцям.

Її могли робити для страйкболістів, щоб у фільмах знімати, але аж ніяк не для фронту", – пригадує голова правління.

Завдяки кластеру тисячі поганих бронежилетів не доїхали на фронт

ЛОК відповідає на запити волонтерів і тестує численні засоби індивідуального захисту: каски, бронежилети, плитоноски.

В його офісі утворилося "кладовище" простріляної броні. Завдяки кластеру тисячі неякісних бронежилетів не доїхали до військових.

Як з’явився Львівський оборонний кластер

Наразі ЛОК виготовив понад 85 тисяч бронежилетів

З початком війни Львів став найбільшим волонтерським осередком, де виробляють бронежилети, завдяки Львівському оборонному кластеру.

У ЛОК працюють фахівці з балістики та тактичного спорядження, зокрема – із Харківського заводу засобів індивідуального захисту, де з 2014 року виготовляли бронежилети, тактичне оснащення, військову форму.

Раніше центральний офіс підприємства був у Харкові, та через напад РФ потужності довелося релокувати.

"У нас під Харковом була велика фабрика – спершу багато цивільного персоналу не хотіло евакуюватися, але керівництво вмовило деяких працівників переїхати.

Ми казали: якщо ви не воюєте, ви не потрібні там, щоб сидіти у підвалі. Війна не завершиться завтра – ви повинні переїхати і розпочати виробництво", – розповідає голова правління кластера Максим Плєхов.

В офісі кластера утворилося "кладовище" простріляної броні

Спочатку евакуювали людей, потім – устаткування.

Ідею волонтерського виробництва бронежилетів підхопили львівські підприємства, волонтери, експерти з балістики і тактичного спорядження з усієї країни – так утворився Львівський оборонний кластер.

"Ми 8 років займалися виробництвом бронежилетів. Коли почали релоковувати підприємства у перші дні війни, то думали, що нам робити – запускати підприємство, займатися продажем…

Тоді прийшло принципове рішення – відійти від комерційної моделі і зосередитись на волонтерській діяльності. Так був створений ЛОК", – каже Максим.

У кластері свою діяльність називають"професійним волонтерством"

З початку війни кластер ставив за мету виготовити 100 тисяч бронежилетів.

Щоб зібрати кошти на їхнє виробництво, ЛОК, Run Ukraine та біговий клуб ProBig ініціювали благодійний онлайн-пробіг, учасники якого отримували унікальні медалі із бронесталі.

Наразі ЛОК виготовив понад 85 тисяч бронежилетів. Усі вони передаються безкоштовно – і це принципово, наголошують у кластері.

"ЛОК – це не благодійний фонд і не комерційна структура. Ми це називаємо "професійне волонтерство". Ми допомагаємо там, де держава сьогодні не може це зробити", – пояснює Максим Плєхов.

"За гроші донорів ЛОК закуповує сировину та оплачує роботи. Тобто працюють українські виробничі потужності, люди отримують зарплатню", – додає Антон Федченко.

Бронежилети для дітей – наша нова реальність

Кластер першим в Україні почав виготовляти захисні комплекти для дітей. Фото: ЛОК

Львівський оборонний кластер почав виготовляти захисні комплекти для дітей: м’які "евакуаційні" бронежилети та шоломи. Схожі комплекти для дітей вже давно виробляли на Заході, але в Україні ЛОК – перший виробник.

У розробці дитячих броніків кластеру допомагало багато фахівців, зокрема експерт із військового екіпірування Калін Дімітров.

"Ми знаємо, як росіяни реагують на напис "Діти"... Під час евакуації основну загрозу для дітей несуть первинні та вторинні уламки внаслідок обстрілів ворожою артилерією.

Із запитом на бронежилети до нас звернулась ювенальна служба Національної поліції, оскільки вони займаються евакуацією діточок з зони ведення бойових дій. Це наша нова реальність", – каже Максим Плєхов.

Бронік та шолом повинні захистити малечу від уламків

Волонтери зізнаються: навіть у страшному сні не могли уявити, що доведеться робити бронежилети для дітей, однак в умовах війни – це необхідність.

"Ми повністю обгортаємо тулуб дитини м’якою тканиною і ставимо чохол. Фактично там немає плити – тільки надвисокомолекулярний поліетилен, який захищає від уламків", – пояснює голова правління.

Комплект із бронежилету й шолому яскраво-помаранчевого кольору має захистити малечу від уламків та допомогти їм не загубитися.

У майбутньому розробники також хочуть не тільки надати ювенальній юстиції бронежилети, а й обладнати їх системою ідентифікації з GPS-маячками, щоб можна було відстежити всіх дітей.

Як народжується бронежилет

Усі етапи виробництва розподілені по різних підприємствах задля безпеки

Основний напрям роботи кластера – виготовлення і тестування засобів індивідуального захисту для військових.

З початком повномасштабного вторгнення ЛОК зосередився на виробництві плитоносок, бо потрібно було виготовити багато засобів індивідуального захисту у дуже стислі терміни.

"Насамперед потрібно захистити летальну зону бійця нормальною бронею. Тому з початком війни ЛОК виготовляє plate carriers (плитоноски). По-перше, це висока мобільність бійця, по-друге, це пришвидшений процес виробництва", – кажуть у ЛОК.

Усі етапи виробництва розподілені по десятку різних підприємств, які розміщені у різних точках з міркувань безпеки.

Шлях, який проходить бронежилет, можна умовно поділити на 2 етапи

Шлях, який проходить бронежилет, можна умовно поділити на 2 етапи. Перший – це виготовлення самої плитоноски, тобто чохла з тканини, завдання якого – нести плиту і розміщувати її на тілі людини.

Другий етап – виробництво бронепакету.

В Україні зазвичай використовують три найпоширеніші типи бронеплит: з бронесталі, з пресованого поліетилену, і з кераміки.

"Бронесталь зазвичай виробництва 3-4 європейських концернів. Хімічний склад приблизно однаковий. Основні показники: твердість бронесталі та її товщина. Найкраща товщина – 6мм. Якщо вона буде 5 мм, то може пробиватися, якщо 7 мм – буде важка", – каже голова правління.

ЛОК закуповує тканину та бронесталь за кошти донорів, а підприємці виконують необхідні роботи по собівартості.

Кожен лист бронесталі переміщують на лазер і розрізають на 60 маленьких плит

У цеху, де ріжуть бронесталь – кипить робота. Кожен лист бронесталі переміщують на лазер, яким керує оператор, і розрізають на 60 маленьких плит.

"Собівартість в залежності від ціни металу – близько 5 тисяч грн. Хлопці нам допомагають без прибутку, без амортизації обладнання – тільки електрика і зарплата людей.

Спершу ми думали, що держава буде компенсовувати електрику, щоб на робітників взагалі не було ніякого фінансового навантаження, але це було б важко зробити", – каже директор підприємства.

Усі виготовлені бронежилети обов’язково тестують за державними стандартами

Після виробництва усі виготовлені бронежилети обов’язково тестують у внутрішній та державній лабораторії.

Броню відстрілюють на полігоні за всіма правилами. Позаперешкодну деформацію (випуклість броні в бік тіла після влучення кулі) перевіряють завдяки спеціальній балістичній глині, яка імітує тіло.

"На кожному етапі проводиться тестування. Прийшов метал – зробили вхідний контроль матеріалу, зробили бронеплиту – внутрішній контроль, потім віддали в державну лабораторію", – розповідає Максим.

"Місія ЛОК – допомагати тим, про кого забувають"

ЛОК виготовляв захист для комунальників, рятувальників, медиків, журналістів, дітей

Крім військових бронежилетів, ЛОК виготовляв захист для ДСНС-ників, що працюють на Сході, комунальників, рятувальників, медиків, журналістів і дітей.

"Дуже багато фондів сконцентровані на підтримці ЗСУ, але ще одна місія ЛОК – допомагати тим, про кого забувають", – каже Максим Плєхов.

Легкі бронежилети потрібні людям, які мають працювати у них тривалий час і бути захищеними від вторинних уламків (бетону, скла).

Одним із перших Максим згадує випадок, коли до кластера звернулась Державна прикордонна служба.

У березні ЛОК забезпечили броніками прикордонників

"Один з керівників ДПСУ в березні сказав: "Усі допомагають ЗСУ, а нам волонтери надали 20 бронежилетів. У мене 5 тисяч хлопців, які захищали наш кордон з півночі, і мені потрібно їх виводити на позиції, але бронежилети ніхто не дає".

Вони опинилися поза чергою, тому що потрібні бронежилети для військових", – пригадує Максим.

Прикордонникам потрібно було 4 тисячі бронежилетів, тому вони попросили ЛОК про допомогу. Звісно, "професійні волонтери" відгукнулися.

"Я пам’ятаю очі генерала, сповнені сліз. Коли він йшов до нашого фонду, то думав, що у нас 100, 200 броніків. А ми за два дні повністю закрили потребу Державної прикордонної служби.

Це дуже цінно, коли ти розумієш, що наступного тижня всі хлопці будуть одягнені в бронежилети", – каже Максим.

Наразі ЛОК планує передати близько 3 тисяч бронежилетів для медиків

Якось йому написала харківська волонтерка, яка шукала бронежилети для бригад "швидкої".

Вона надіслала фото куплених броніків, але вони були занадто важкі й не підходили для лікарів.

"Я бачу фото і кажу повертати ці броніки, тому що "швидким" потрібні інші. Ми розуміємо, що треба захистити екіпажі "швидких", а для цього потрібна не важка броня, а м‘яка – кевлар чи надвисокомолекулярний поліетилен, яких в Україні не було.

Аж ось диво: одна з наших харківських фабрик перелоковується, скидає інвентаризацію, і я бачу якісь залишені два рулони надвисокомолекулярного поліетилену", – пригадує Максим.

Разом з технологами ЛОК фактично за 2 дні створив "медичні" бронежилети і вже за тиждень передав їх для двох бригад "швидкої". У стандартній ситуації це зайняло би місяць, кажуть волонтери.

На бронежилети для бійців донатять навіть діти

У Львівського оборонного кластера сотні донаторів, а одна з них – 9-річна Соломійка

У Львівського оборонного кластера сотні донаторів, але організації допомагають не лише великі підприємства, а й маленькі волонтери.

Наприклад, у липні до ЛОК звернулася мама 9-річної Соломії Галан зі Львова, яка також є волонтеркою.

Її донька продавала свої картини на аукціоні, заробила 6 тисяч гривень і хотіла купити бронежилет для військових.

"У нас дуже багато донаторів і ми зазвичай не запрошуємо їх в офіс, але тут ми не стрималися, провели Соломійці екскурсію. Їй було цікаво, вона провела у нашій лабораторії хвилин 20, міряла медичний бронежилет.

Це було дуже зворушливо для нас, тому що ми розуміємо, що росте нове покоління дітей. Вони – діти війни, які розуміють, що таке захист, і будуть відбудовувати країну", – пригадує Максим Плєхов.

Щоб віддячити Соломійці, працівники ЛОК купили прапор і підписали його побажаннями для дівчинки.

Дівчинка зворушила "локівців", бо заробила кошти, щоб покрити вартість одного броніка для бійця

Також кластеру допомагає українська діаспора.

Одного разу зі США приїхав родич прикордонника, який отримав бронежилет виробництва ЛОК, і задонатив велику суму від громади Піттсбурга.

"Також один з наших колег був у відрядженні У Польщі, і в нього була футболка ЛОК. Бариста-українка сказала, що знає про нас, і віддала на ЛОК всі чайові. Це було дуже приємно", – додає Антон.

"Мабуть, це найстрашніший вибір в житті – кому видати бронежилет"

На початку війни бронежилети почали відвантажувати на логістичні склади Міністерства оборони

У перші місяці телефони засновників ЛОК розривалися, адже потреба у бронежилетах була величезна.

"Мабуть, це найстрашніший вибір в житті – кому видати бронежилет. Тому, я вважаю, це Соломонове рішення – не розподіляти бронежилети. Це врятувало наш колектив, не було "кумовства", – каже Максим Плєхов.

Бронежилети почали відвантажувати на логістичні склади Міністерства оборони, а там їх уже розподіляли до військових формувань.

"Доводилося відмовляти близьким людям, бо ти не розпоряджаєшся цими бронежилетами. Це як вирішувати, кому жити, а кому вмирати", – каже голова правління ЛОК.

Волонтери пригадують: найважчими були випадки, коли бронежилети просили працівниці швацьких фабрик, які самі й шили ці чохли.

Коли їхні чоловіки йшли на фронт, вони зверталися до керівництва з проханням віддати чи продати їм бронежилет, але це було неможливо.

Зараз броніки передають за запитом військової частини

"Ми допомагали сформулювати лист від частини, але, на жаль, це було тоді постійною проблемою.

Дуже болюче питання, коли люди не розуміють, як ти їм відмовляєш – ти ж кум, сват, брат. Робота взагалі важка, бо у нас працюють емпатичні люди", – розповідає керівник відділу комунікацій Антон Федченко.

Зараз броніки передають за запитом військової частини після попередньої перевірки. Інколи ЛОК закриває "точкові" запити, підтверджені командирами.

Один такий випадок був із десантниками:

"Це люди, які працюють з нашими ПТРК. Круті спеціалісти, а їм видали незручні броніки армійського стандарту, які просто не підходили для виконання їхніх бойових завдань.

Але ці люди палять техніку ворога через день, тому ми на прохання командування надали їм броніки", – каже Антон.

"Найцінніше, коли приходить повідомлення "дякую, ваш бронежилет врятував мені життя"

Навіть одне врятоване життя варте тяжкої роботи, яку виконує ЛОК, кажуть у кластері

Нині потреба у бронежилетах для бійців не така гостра, як у перші місяці вторгнення.

Водночас ЛОК продовжує виготовляти дитячі "евакуаційні" броніки, а також – планує передати близько 3 тисяч бронежилетів для медиків, які працюють біля лінії фронту.

"Медичними" бронежилетами планують забезпечити бригади швидкої допомоги на Сході та Півдні.

"Ми реагуємо на потреби. Перші 30 дитячих бронежилетів ми віддали. Десь за місяць маємо завершити всі 500, на які отримали запит.

Зараз ми сконцентрувалися на медичних бронежилетах і почали їх відшивати", – каже Антон Федченко.

Нині потреба у бронежилетах для бійців не така гостра, але робота не припиняється

Робота у кластері не припиняється ні на день, зізнаються у ЛОК.

"Я вперше зміг виспатися на третій місяць війни. За відчуттями, пройшло вже три-чотири роки. Постійно виробництво, фури…

Але найцінніше для всієї команди, коли приходить повідомлення "дякую, ваш бронежилет сьогодні врятував мені життя". Навіть одне спасіння життя цього варте", – каже Максим Плєхов.

Олена Барсукова, Українська правда. Життя

Фото: Вікторія Андрєєва







