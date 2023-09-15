Навіщо Шуфричу люстра-фонтан у целофані? У соцмережах обговорюють обшуки у будинку скандального нардепа

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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15 вересня 2023

Народного депутата України Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді, а саме у співпраці з співробітником російської ФСБ екснардепом Володимиром Сівковичем.

У будинку політика у селі Козин Київської області Служба безпеки України проводить обшуки, під час яких знайшли багато чого цікавого.

На оприлюднених відомством фото видно, що у будівлі Шуфрича стоїть запакований у целофан фонтан чи величезна люстра. Також у приміщенні, де мешкає нардеп, окрім російської символіки та мундирів, знайшли галерею козячих черепів.

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Соцмережі відреагували на події жваво. Одним з найголовнішим питань, які ставлять українці, є – що саме знаходиться у целофані у будинку Шуфрича? 

 Люстра чи фонтан?

Також немає відповідей і на питання - навіщо нардепу люстра-фонтан і чого він її не розпакував?

"У Шуфрича замість тривожної валізи тривожна люстра", пише журналіст Євген Завгородній.

 
 

Журналіст УП Роман Кравець та редактор "Детектор медіа" Отар Довженко вибудовують версії: навіщо все ж таки Шуфричу фонтан.

 

Також українці згадують бурхливе політичне минуле Шуфрича, адже він неодноразово був учасником різних бійок, після яких ходив з синцями. 

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Інші дописувачі не розуміють, чого так довго ніхто не чинив проти Шуфрича слідчі дії, адже ця людина у політиці дуже довго і має відверто проросійські погляди та погану репутацію.

 

"На десятому році війни, через півтора року після повномасштабного вторгнення спецслужби нарешті побачили те, що бачила вся країна - в Україні працює велика мережа російських агентів. І, о, несподіванка (насправді, ні), фігурантами мережі є відомі представники партії Медведчука, які десятиліттями публічно не приховували свою прихильність до Кремля. До деяких навіть з обшуками прийшли. Ну що ж, краще пізно, ніж ніколи. Хоча питання, чому так пізно, в голові продовжує крутитись", пише заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький.

Журналіст Сергій Руденко вважає, що житло багато чого може "розповісти" про власника-політика.

 

Радіожурналіст Дмитро Тузов нагадує, що Шуфрич у політиці з середини 90-х, і за цей час встиг нажити чималі статки.

"Як цей "політик" сколотив немаленькі статки окрема тема. Але коли в країні "політики" живуть у мармурових палацах, у яких цілком можна знімати серіали з життя латиноамериканських наркобаронів це поганий знак для країни. Це означає, що армії не вистачатиме не лише бойових літаків і ракет. А й аптечок і турнікетів. Бо ресурси нації йдуть на забезпечення "прожиткового мінімуму" такого типу "політиків", пише він.

 

Офіційно Нестор Шуфрич очолював комітет з питань свободи слова у Верховної Ради.

 

Журналіст Євгеній Якунов ставить риторичне питання: що буде з українським політикумом, якщо Шуфрича дійсно посадять:

"Шуфрич. Сакральний (чи інфернальний) персонаж сучасного українського епосу. Нинішнє покоління молодих політологів і політичних блогерів в дитинстві виховувалося на страшних казках про нього. Ніхто толком не знає, чого ж він такого натворив, але всі впевнені: Шуфрич обов'язково має бути посаджений. Це як з Карфагеном. Чи як з пророцтвом Фукуями посадимо Шуфрича і наступить Кінець Історії.

 

Нагадаємо, Нестор Шуфрич вже не раз був героєм мемів. Після того, як у березні 2022-го його затримав батальйон терооборони за спробу сфотографувати блокпост, а фото і відео затримання поширили у мережі, українці зробили з ним чимало фотожаб.

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